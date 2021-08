Ilhabela prorroga inscrições para o programa “Bolsa Orquestra”

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta terça-feira (24), que as inscrições do programa “Bolsa Orquestra” foram prorrogadas até o dia 8 de setembro.

A prorrogação visa atender o maior número possível de candidatos, determinamos pelo presente:

a prorrogação das inscrições para audição seletiva da Orquestra Popular de Ilhabela e Programa Bolsa Orquestra até o dia 08 de setembro de 2021;

a redesignação da data de audição dos candidatos para o dia 12 de setembro de 2021, a partir das 8:00h, no PEII Itaguaçu, localizado na rua José Joaquim da Silva, 387, Itaguaçu, Ilhabela – SP (12) 3896-2699;

ficam mantidas as demais determinações do Edital OS nº 014/2021.

As inscrições deverão ser efetivadas mediante preenchimento de Ficha de Inscrição na sede da Fundaci (rua Doutor Carvalho, no 80, Centro), das 9h às 17h. Acompanhe o edital e regulamento no site: https://bit.ly/3B6ELT9.

Para ser beneficiário do Programa Bolsa Orquestra, o músico candidato precisa atender os seguintes requisitos: possuir idade mínima de 16 anos, ser residente e domiciliado em Ilhabela e ter sido aprovado dentro das 20 vagas oferecidas conforme edital de audição seletiva. O valor atual da bolsa auxílio no valor de R$ 1.075,52.