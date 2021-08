Vem aí a tradicional Regata do Camarão 2021 de Ilhabela

Ilhabela se prepara para receber a tradicional Regata do Camarão, que este ano está na sua 21ª edição. O evento será realizado no próximo sábado (28/08) e estão convidadas as classes Família, Bico de Proa, RGS e Orc Club.

“A Regata do Camarão já se tornou uma tradição, pois une velejadores em uma grande regata festiva num mês de bons ventos”, destaca o organizador, Edmar Alves, da RE/MAX Mar & Vela, organizadora do evento.

A sede do evento será no Pindá Iate Clube, que este ano comemora 49 anos de clube. A largada da regata será às 12h no sábado (28/8), em frente ao píer da Vila, Centro Histórico da cidade.

Para participar da regata, os velejadores deverão apresentar o teste PCR negativo ou a carteira de vacinação com as duas doses para Covid-19. O valor de inscrição é de R$ 60 por tripulante.