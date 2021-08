Aniversário 216 Anos de Ilhabela: programação cultural com shows online de artistas locais continua

A Prefeitura de Ilhabela continua com as comemorações de aniversário de 216 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

Serão 15 dias de atrações musicais com apresentações online que começaram na última sexta-feira (27/08) e seguem até 12 de setembro. A transmissão ao vivo é feita pela Rádio Ilhabela FM (87,5) e pelo facebook.com/tribunadopovo. Durante as transmissões, cerca de 40 apoiadores do evento, entre comércio local e instituições, fará o sorteio de mais de 200 prêmios.

O evento, realizado pela Prefeitura de Ilhabela e em parceria com o comércio local, terá mais de 70 bandas e cerca de 300 músicos da cidade se apresentando nos dois palcos montados na Fazenda Engenho D’Água.

Confira a programação da semana:

Segunda-Feira (30/08)

18h: Yuna (MPB)

19h: Wash Rock (Pop Rock)

20h: Marcelo Batuque (MPB/Samba)

21h: Grupo Afro Illu Ayé (Música Afro)

Terça-Feira (31/08)

18h: Mano Beethoven (Pop Rock)

19h: TGO (Hip Hop)

20h: Sambrothers (Pagode)

21h: MC Mika (Funk Melody)

Quarta-Feira (01/09)

18h: Deivid e Banda (Samba)

19h: Banda Tiniúna (Pop Rock)

20h: Nós na Goma (MPB)

21h: Norma Nascimento (MPB)