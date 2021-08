Emprego: Novas vagas no PAT de Caraguá

Para se candidatar às oportunidades de emprego consulte as vagas disponíveis abaixo e havendo vagas dentro de seu perfil, encaminhe seu currículo junto com o código das vagas de interesse e a numeração de seu CPF para o email: vagaspatcaragua@gmail.com ou compareça pessoalmente à unidade do PAT Caraguatatuba.

As vagas ficam disponíveis para recebimento de currículos até as 12:00 horas de cada dia.

Ressaltamos que o Sistema IMO (Governo Federal) permite que o candidato concorra a no máximo 3 vagas por dia.

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece dia 30/08/2021 as seguintes oportunidades de emprego:

ATUALIZADO ÀS 08h00

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 12H

Código da vaga Ação Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência (em meses) Região Sexo 5868550 Entregar currículo COM FOTO E CNIS no PAT até o dia 03/09 Apontador de produção com experiência na CTPS, conhecimento em pacote office e disponibilidade para trabalhar em turnos. CR Fundamental Completo 6 —– — 5867636 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Aprendiz de Mecânico com CNH B. Possuir flexibilidade de horário e disponibilidade para trabalhar aos sábados. 1 Médio Completo —– —– M 5845170 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Assistente de Licitação – Possuir CNH B, conhecimento em licitações presenciais e eletrônicas, captação e análise de editais e conhecimento em excel. 1 Médio Completo 6 —– — 5867907 Entregar currículo e LAUDO MÉDICO no PAT ou enviar e-mail. Atendente de Farmácia (PcD) 1 —— —– —– — 5868553 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Auxiliar de Instação de Piscinas – Irá auxiliar no aterramento, instalação e preparação de concreto 2 —– —– —– M 5759396 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Auxiliar de Mecânico com CNH B e flexibilidade de horários 1 Médio Completo 6 —– M 5868016 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Balconista de Frios 6 Médio Completo 6 —– — 5731313 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Eletricista de Autos – Possuir especialização em linha pesada e CNH em dia 1 —– 6 —– M 5760131 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Eletricista de Manutenção Predial – Possuir NR 10, NR 35 e Curso de Eletricista Predial em dia. 1 —— 6 —– — 5867855 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Farmacêutico 1 Superior Completo em Farmácia —– —– — 5763745 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Funileiro – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M 5868551 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Instalador de Piscinas – Possuir CNH C/D. Irá dirigir o caminhão transportando Piscinas, operar máquina escavadeira e realizar a instalação da piscina. 1 —– 6 —– M 5867495 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Instrutor de Auto Escola – Possuir curso de Instrutor de Trânsito em dia e CNH A/B. 2 Médio Completo —– —– — 5868548 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Instrutor de Marcenaria no CDP. Possuir MEI 1 Médio Completo 6 —– M 5655903 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Mecânico de Automóvel – CNH B 1 —– 6 —– M 5730755 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Mecânico de Automóvel – Possuir CNH B e Referências de empregos anteriores 1 Fundamental Completo 6 —– M 5838613 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel) – Possuir CNH B 1 —– 6 —– M 5824885 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Mecânico de Veículos Pesados (Diesel) – Possuir CNH D 1 Fundamental Completo 6 —– — 5856320 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Montador de Autos 1 Fundamental Completo 6 —– M 5867914 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Motoboy – Possuir CNH A em dia. 1 —– 6 —– M 5809413 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Oftalmologista 1 Superior Completo 6 —– — 5867999 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Operador de Caixa 6 Médio Completo 6 —– — 5790179 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Operador de Serra de Madeira 1 Médio Completo – Curso na área é diferencial 6 —– M 5689944 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Padeiro Confeiteiro 2 —– 6 —– — 5763776 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Pintor de Automóveis – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M 5862198 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Pintor Predial com disponibilidade para trabalhar de sábado 1 —— 6 —– M 5808481 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Projetista de Móveis – Possuir conhecimento na ferramenta PROMOB 1 Médio Completo 6 —– — 5834472 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Promotor de Vendas – Possuir CNH B em dia 1 Médio Completo 6 UBATUBA — 5867533 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Recepcionista 1 Médio Completo 6 Sul M 5683135 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Serigrafista com experiência na CTPS e CNH “A/B” 1 Médio Completo 6 —– — 5580270 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Serralheiro de Alumínio – Trabalho no bairro Topolândia (São Sebastião) 1 —– 6 Sul M 5867530 Comparecer ao PAT com currículo e retirar carta de encaminhamento. Tosadora de pet shop com experiência em banho e tosa e disponibilidade para trabalhar aos sábados 1 Médio Completo 6 —– F 5867646 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Vendedor – Possuir conhecimento em Pacote Office, CNH B e flexibilidade de horário. 1 Superior completo ou cursando 6 —– —– 5850992 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Vendedor de Cursos 1 Médio Completo 6 —– — 5860821 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Vendedor de Tintas com experiência em tintas – Possuir disponibilidade de trabalhar aos sábados 1 —– 6 —– — 5867870 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Vendedor Varejista – Possuir carro ou moto própria. 1 Médio Completo 6 —– — 5861881 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Vendedora de Cursos 1 Médio Completo 6 —– F 5633757 Entregar currículo no PAT ou enviar e-mail. Vidraceiro – CNH A/B (Trabalho em São Sebastião) 1 Fundamental completo 6 —– M

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. Telefone de Contato: (12) 3882-5211.