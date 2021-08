Ilhabela já aplicou mais de 40 mil doses da vacina contra Covid-19

A cidade de Ilhabela já vacinou 78,9% da sua população pelo menos com a 1ª dose da vacina contra Covid-19. Os dados são divulgados pelo Sistema Vacina Já do Governo do Estado de São Paulo e coloca a cidade na 91ª posição de efetividade de aplicação da vacina.

Segundo o Estado, o município aplicou 40.042 doses, sendo 27.230 com a 1ª dose, 11.952 de 2ª dose e 860 doses únicas.

A Prefeitura de Ilhabela conta com um site oficial com todas as informações sobre a vacinação contra Covid-19 no município.

A homepage faz parte da Campanha Ilhabela Vacinada: “Milhares de braços contra Covid-19”. No site www.ilhabelavacinada.com.br, o munícipe tem acesso a todas informações sobre a campanha, como aplicação das doses, locais de vacinação e as vacinas utilizadas na imunização.