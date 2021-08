São Sebastião: PAT divulga novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de São Sebastião, vinculado à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho – SERT, oferece vagas de emprego conforme demanda dos empregadores.

Os interessados devem fazer o primeiro cadastro pessoalmente no PAT. Alterações e consultas podem ser feitas no site do Portal MTE Mais Emprego.

O Portal MTE Mais Emprego é um sistema que oferece uma ferramenta GRATUITA de busca de emprego (candidato) e oferta de vagas (empregador) não somente em São Sebastião, mas como em todo território nacional.

Vagas disponíveis no PAT

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO ABRE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE GUARDA- VIDAS TEMPORÁRIO

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O EDITAL:

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/sistemas/procseletivo/arquivos/1.2021.4_23820218362.pdf

Confira as vagas: (Última atualização dia 30/08/2021 às 10:39)

ENDEREÇO: AV. GUARDA MOR LOBO VIANA, Nº 435 – CENTRO (SHOPPING PIEROTTI), SÃO SEBASTIÃO – SP

COSTA SUL

AJUDANTE DE COZINHA – Fundamental Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

AJUDANTE DE OBRAS – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (Somente moradores da Costa Sul) – TEMP

AJUDANTE GERAL – (M) – (Residir entre Camburi e Boiçucanga)

AJUDANTE GERAL – Médio Completo – (M) – (Somente moradores da Costa Sul)

AUXILIAR DE LOJA – Médio Completo – (M/F) – (Residir entre Maresias e Boracéia)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Fundamental Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (Somente moradores da Costa Sul)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (Somente moradores da Costa Sul)

BARMAN – Médio Completo – Exp. 6 meses – (M) – (Residir entre Juquehy e Barra do Una)

CAMAREIRA – Fundamental Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (F) – (Somente moradores da Costa Sul)

CAMAREIRA – Médio Completo – Exp. 6 meses – (F) – (Residir entre Juquehy e Barra do Una)

COZINHEIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

COZINHEIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (F) – (Somente moradores da Costa Sul)

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

MOTORISTA DE ÔNIBUS – CNH D – (Curso de Transporte Coletivo) – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

MOTORISTA DE VAN – CNH D – (Curso de Transporte Coletivo) – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

PEDREIRO – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (Somente moradores da Costa Sul) – TEMP

PIZZAIOLO – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (Somente moradores da Costa Sul)

PORTEIRO – Fundamental Completo – Exp. 5 meses na CTPS – (M)

RECEPCIONISTA DE HOTEL – Médio Completo – Exp. 6 meses – (M/F) – (Residir entre Juquehy e Barra do Una)

RECEPCIONISTA DE HOTEL – Fundamental Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

CENTRO

ANALISTA DE MARKETING – Superior Incompleto – (M/F) – (ESTÁGIO)

APRENDIZ DE MECÂNICO – Médio Completo – CNH B – (M)

AUXILIAR DE MECÂNICO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH B – (M)

CALDEIREIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M)

CONFEITEIRO – (F)

EMPREGADA DOMÉSTICA – Fundamental Completo – (Referência de Trabalhos Anteriores) – (F) – TEMP

ENCANADOR INDUSTRIAL – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M)

GARÇOM – Exp. 6 meses na CTPS – (M)

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS – Médio Completo – Exp. na Função – CNH AB – (M/F)

MOTOBOY – CNH A – (Moto Própria) – (M/F) – (Aceita moradores da Costa Norte ao Guaecá)

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO – Exp. 3 meses na CTPS – CNH D – (Curso de Transporte Coletivo) – (M/F)

TÉCNICO DE INFORMÁTICA – Curso Técnico ou Graduação em TI – Exp. 6 meses na CTPS – (M)

COSTA NORTE

OBS: A decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores. O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. As vagas estarão disponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram.

CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXP. – EXPERIÊNCIA

ESP. – ESPECIALIZAÇÃO

CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TEMP – TEMPORÁRIO

PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

(F) – FEMININO

(M) – MASCULINO

PARA DIVULGAÇÃO DE VAGAS:

EMAIL: patsaosebastiao@sde.sp.gov.br

WHATSAPP: (12) 99211- 6333

AVISO: As vagas serão atualizadas diariamente, podendo sofrer alterações até o final do dia.