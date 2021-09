Fundo Social de Caraguatatuba forma 31 alunos em cursos de qualificação

O Fundo Social de Caraguatatuba segue qualificando pessoas. Nesta segunda-feira (30), 31 alunos receberam certificados de conclusão dos cursos de Criação e Edição de Imagens, em parceria com o Sebrae, e Pequenos Reparos em Edificações – parte elétrica, em parceria com o Senai.

O curso de Criação e Edição de Imagens foi realizado no mês de agosto com o objetivo de formar profissionais aptos em desenvolver artes para divulgação em qualquer mídia social, atuando como prestadores de serviço ou divulgando o próprio trabalho.

Já o curso de Pequenos Reparos em Edificações, também desenvolvido no mês de agosto, teve como finalidade capacitar o profissional na troca de tomada, lustres, calhas, reatores, disjuntores, resistências, chuveiros e interruptores, seguindo procedimentos e normas técnicas e de segurança.

O formando Leonardo Gonçalves de Oliveira, 19 anos, concluiu o curso de Criação e Edição de Imagens e viu na qualificação uma oportunidade de contribuir com a empresa da família. “Meus pais tem uma gráfica e agora vou trabalhar com eles, fazendo a divulgação do nosso trabalho. Foi bom também que durante as aulas aprendemos sobre administração financeira, onde vou poder colocar em prática no dia a dia”, disse.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, parabenizou os formandos por chegarem até o final, destacando a importância da formatura. “A cada conclusão de curso, é como um dever cumprido para o Fundo Social. Qualificar a população é nossa principal missão, pois através dos cursos estamos dando oportunidades para que as pessoas possam retornar ao mercado de trabalho”, destacou.

O prefeito Aguilar Junior participou da formatura e reforçou a importância dos formandos manterem o cadastro atualizado no PAT. “Durante toda pandemia, nos preparamos para este momento, o retorno das aulas, sempre com propósito de oferecer oportunidades para população. Boa sorte nesta nova etapa da vida de vocês”, desejou.

O Fundo Social de Caraguatatuba ainda prevê diversos cursos para o restante do ano em parceria com o Senai e Sebrae.