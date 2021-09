Prefeitura de Caraguatatuba seleciona Guarda-Vidas Temporários para temporada de verão

A Prefeitura de Caraguatatuba abre as inscrições do processo seletivo para contratação de 24 guardas-vidas temporários (GVTs) na próxima quarta-feira (1º/9). O edital completo da seleção está disponível na Edição 615 do Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (30/8).

Os aprovados irão trabalhar nas praias do município na temporada de verão 2021/2022, sob a supervisão do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar). As inscrições podem ser efetuadas até o dia 24 de setembro, das 9h às 18h, na sede do 3º Sub Grupamento de Bombeiros Marítimo (Subprefeitura do Porto Novo) e no Posto de Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá.

O contrato terá 120 dias de duração, a partir de 12 de novembro de 2021, com carga de 40 horas/dia ou turno de revezamento de 12hx36h, salário de R$ 1.589, além de benefícios como vales transporte, alimentação e refeição.

A prova de seleção para o curso será no dia 4 de outubro, a partir das 9h, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug). O endereço é Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia.

Para participar do processo seletivo, candidatos de ambos os sexos devem ter 18 anos, a contar da data prevista para contratação, ensino fundamental completo (9º ano). No caso de pessoas menores de 18 anos, com o ensino fundamental completo, precisam entregar a autorização do responsável legal, juntamente com cópia do RG e CPF, no ato da inscrição, além estar acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos que se responsabilize por sua integridade durante a realização dos testes.

O candidato deve chegar ao Cemug com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do teste, com o comprovante de inscrições e apresentar os seguintes documentos originais com fotos: RG, carteira de identidade de órgão de classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e atestado de saúde para aptidão física. Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos solicitados.

A prova de corrida é de caráter eliminatório e consiste em correr/andar um percurso de 1 km em tempo máximo de oito minutos, sem atribuição de pontuação. O teste de natação é de caráter classificatório e eliminatório e o candidato deve nadar um percurso de 200 metros na piscina, qualquer estilo, sem meios auxiliares, em tempo máximo de 6 minutos.

Durante o curso de 19 dias, com aulas teóricas, práticas e estágios supervisionados, a partir do dia 11 de outubro de 2021, serão aplicadas avaliações do que foi passado aos alunos, sendo que no final será obtida uma média geral dos alunos e haverá desconto de nota por faltas disciplinares, faltas e atrasos cometidos pelos alunos durante o tempo de curso. O resultado final será publicado no dia 4 de novembro, no Diário Oficial, site da prefeitura e 4º Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros Militar, no Indaiá.

A Sede do 3º Sub Grupamento de Bombeiros Marítimo fica na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura do Porto Novo). O telefone é (12) 3887-3151. O Posto de Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá está localizado na Avenida Dr. Aldino Schiavi, 600, na Martim de Sá. Mais informações no telefone (12) 3888-2960. O atendimento ao público é das 9h às 18h.