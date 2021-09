PAT de Caraguatatuba divulga vagas para retomada da obra do Contorno da Tamoios

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de oportunidades de emprego para esta quarta-feira (1º) para 92 vagas. Dentre elas, 50 são para retomada das obras do Contorno da Tamoios nas áreas de ajudante, motorista de caminhão basculante e apontador de produção.

Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da Prefeitura e podem ser consultados no link: https://tinyurl.com/2y9d9asm. O site é atualizado diariamente na parte da manhã.

Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O atendimento por email continua, com envio de currículos para o endereço: vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.

O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.

Confira o quadro completo de vagas: Ajudante, Apontador de produção, Aprendiz de Mecânico, Atendente de Farmácia (PcD), Atendente de Restaurante, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Mecânico, Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Farmacêutico, Faxineira, Funileiro, Garçom, Instalador de Piscinas, Instrutor de Auto Escola, Instrutor de Marcenaria, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Motoboy, Motorista de Caminhão Basculante, Motorista Entregador, Oftalmologista, Operador de Serra de Madeira, Operador de Telemarketing, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Pintor Predial, Projetista de Móveis, Promotor de Vendas, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Tosadora de pet shop, Vendedor, Vendedor de Cursos, Vendedor de Tintas, Vendedor Externo, Vendedor Varejista, Vendedora de Cursos, Vidraceiro.