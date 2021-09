Retomada econômica segura garante Ilhabela no topo regional do emprego em 2021

A retomada econômica das atividades comerciais e o retorno dos grandes eventos em Ilhabela, como a Semana Internacional de Vela, garantem Ilhabela na liderança regional da cidade que mais emprega em 2021.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (26/08), através do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Em 2021, a cidade de Ilhabela empregou mais de 2 mil pessoas e se consolida com saldo positivo de 257 vagas neste ano. Somente em julho foram 270 admissões e um saldo positivo de 56 vagas.

Os setores de comércios e serviços no setor turístico tem sido os responsáveis por mais de 80% das contratações na cidade.

“Somos uma cidade que vive do turismo e por isso é importante a retomada das atividades de forma segura. Além disso, estamos retornando com os grandes eventos que movimentam nossa cidade. Outro fator importante é a qualificação dos cidadãos e já estamos com uma gama de cursos que vamos oferecer a partir de setembro”, destaca o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Dados Caged 2021:

Cidade Admissões Demissões Saldo

Ilhabela 2.023 1.766 +257

Caraguatatuba 5.472 5.429 +043

Ubatuba 4.458 4.658 -200

São Sebastião 4.042 4.289 -247