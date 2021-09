Tamoios realiza operação para o Feriado de 7 de Setembro

A Concessionária Tamoios realizará a partir de sexta-feira (03) a operação especial para o Feriado de 7 de Setembro na região. A Operação Descida será montada no trecho de serra, liberando 2 pistas sentido litoral e 1 pista sentido São José dos Campos visando garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao litoral norte. Para atender ao movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com 2 pistas sentido São José dos Campos e 1 pista sentido litoral.

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o acréscimo de demanda por serviços.

Nos pedágios, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada a fim de otimizar o atendimento nas cabines manuais em caso de alto volume de tráfego.

OBRAS

As obras realizadas no trecho de serra estarão suspensas a partir de sexta-feira (03) e poderão ser retomadas a partir das 13h de quarta-feira (08), condicionadas ao fluxo de tráfego na região.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE CARGA

Sentido Litoral: sexta-feira (03) das 16h à 0h, sábado (04) das 08h às 12h e terça (07) das 8h às 12h

Sentido S. J. Campos: das 13h de sexta-feira (03) às 17h de sábado (04), domingo (05) das 15h às 23h e terça (07) das 15h às 23h

O calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes

HORÁRIOS DE PICO

Início do feriado (fluxo de veículos sentido Litoral):

Sexta-feira (03/09) – das 14h às 22h

Sábado (04/09) – das 06h às 14h

Retorno do feriado (fluxo de veículos sentido Vale do Paraíba):

Terça-feira (07/09) – das 12h às 22h

Quarta-feira (08/09) – das 06h às 14h

ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Em caso de Emergência, o usuário deverá entrar em contato com o Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios pelo 0800 545 0000 ou pelo APP Tamoios, utilizando o Wi-Fi da rodovia. No site da Concessionária Tamoios (www.concessionariatamoios.com.br) e no APP Tamoios, os usuários têm acesso a imagens de câmeras em pontos da Rodovia e à Rádio Web Tamoios. No Twitter da Concessionária Tamoios (@Tamoios099), os usuários são atualizados das condições de tráfego.

Por conta da pandemia Covid-19, a Tamoios lembra a todos de manter o distanciamento social, utilizar máscaras e manter higiene nas mãos.