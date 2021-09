Vereador Daniel Soares quer o “Programa Melhor em Casa” instalado em São Sebastião

O vereador Daniel Soares pediu informações ao Executivo sobre a possibilidade de o município de São Sebastião se habilitar, junto ao Programa Melhor em Casa, do Governo Federal, que visa oferecer acompanhamento aos pacientes acamados em suas residências.

A solicitação foi feita por meio do Requerimento nº 423/2021 em que o vereador explicou a finalidade do Programa Melhor em Casa destinado a pacientes que possuem problemas de saúde e dificuldades, ou impossibilidade, física de locomoção até uma Unidade Básica de Saúde e que necessitem de maior frequência de cuidados, recursos de saúde e acompanhamento contínuos.

De acordo com o vereador Daniel Soares, “a indicação para o atendimento domiciliar pode vir de diferentes serviços da rede de atenção. A prestação de assistência à saúde é de responsabilidade da equipe multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) e da equipe multiprofissional de apoio (EMAP), sendo o cuidado compartilhado com a família e/ou cuidador responsável”, conforme informações do Ministério da Saúde.

“Atualmente, o município de São Sebastião, possui 178 pacientes acamados, que demandam atendimento em suas residências. Seria de suma importância a habilitação do Município, junto ao Programa Melhor em Casa, visando ampliar o atendimento aos munícipes”, disse o vereador.

Soares questionou se há possibilidade de ser efetuada essa habilitação, qual a estimativa de custos para manutenção do programa e se os gastos seriam por conta do Governo Federal ou Municipal. Caso a competência seja do Município, ele quer saber se há estudos de impacto orçamentário para implantação do programa.

O vereador explicou que, em função da pandemia, “aumentou muito o índice de pessoas acamadas que precisam de atenção e atendimento em casa”. Soares citou, como exemplo, o caso de sua mãe, já falecida, que ficou quatro anos e meio acamada. “Se é difícil para a pessoa, imagina para a família. São 178 pacientes acamados da Costa Corte a Costa Sul. Alguns nem conseguem sentar numa cadeira de rodas para se deslocar a um hospital”, afirmou Soares.

O vereador destacou que o Programa Melhor em Casa beneficiaria muito essa população que precisa de atenção especial. “Essa equipe vai melhorar muito a vida dessas pessoas e também da família que precisa de acompanhamento com psicólogo, enfermeiro e médico”, reforçou o vereador Daniel Soares.