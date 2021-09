16º Caraguá A Gosto termina no domingo com sucesso absoluto

Quem ainda não experimentou os pratos da 16ª edição do Caraguá A Gosto tem que correr que ainda dá tempo. Domingo (12) é o último dia para escolher um dos 69 estabelecimentos participantes e experimentar alguns dos 115 pratos concorrentes deste, que é considerado o maior festival gastronômico do Litoral Norte.

São opções variadas em 10 categorias, ao gosto do cliente: Carnes e Aves, Comida de Boteco, Culinária Internacional, Frutos do Mar, Lanches Artesanais, Pizzas, Sabor de Praia, Sobremesas Frias, Confeitaria e Café.

Os pratos e estabelecimentos podem ser acessados no link https://www.caragua.tur.br/gastronomia/. A versão digital do livreto também pode ser conferida no link https://issuu.com/prefeituradecaraguatatuba/docs/card_pio_issuu.

Na avaliação da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galtger Reis, o evento todo foi um sucesso e assim continua. “Todas as casas apontaram aumento significativo de vendas, de visibilidade, ou seja, novos clientes. Isso nos deixa muito felizes”, destaca.

Esse sucesso é visto pelos comerciantes que superaram a meta bem antes do previsto. É o que conta a comerciante Poliana Teixeira Rocha do Nascimento de Freitas, do Espeticho. “Nosso códigos para o PCQ Power Cheddar acabam e sempre pedimos reposição. Foi muito melhor do que esperávamos”.

Emília Luciana de Almeida, sócia proprietária do Alegro Sushi Pizza Bar, também comemora. Ela calcula que pelo menos 80% dos pratos vendidos – New York Filé e Ceviche Samirai – são do Caraguá A Gosto. “Tem muita pergunta e interatividade quando publicamos nas nossas redes sociais algo do evento”.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, também se mostra feliz com essa edição do Caraguá A Gosto, especialmente neste momento que o município se prepara para a retomada de grandes eventos, devido à diminuição dos casos de Covid-19 e aumento gradual da população vacinada contra a doença.

“Foi uma edição preparada com todo carinho e cuidado para nossa população e visando a retomada na nossa economia. Com isso, atraímos turistas neste período que, até então era de baixa temporada, mas que teve um movimento muito maior devido ao período de fechamento por conta da pandemia”.

Maria Fernanda complementa que este é um evento que começa muito antes de agosto e que movimenta um time inteiro. “A divulgação também foi muito positiva. Fizemos Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte, postos das estradas que trazem a Caraguatatuba e isso deu resultado. Estamos rumo ao final, mas muito felizes com o resultado e já pensando em 2022”.

Apuração

As urnas de votação, depois de cheias, são recolhidas e levadas para a sede da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba onde são lacradas e ficam à espera da abertura e contagem.

Os consumidores podem votar nos estabelecimentos com base nos critérios de criatividade, apresentação, sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Eles podem atribuir notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado.

Nesta edição, também ficou estabelecido como critério de avaliação a quantidade de pratos vendidos.

Premiação

Concorrem a prêmios os consumidores, garçons e casas participantes. Aos clientes serão sorteados dois pacotes de city tour em Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do Jordão (período de baixa temporada); e um passaporte Caraguá A Gosto para degustação dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).

Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o garçom trabalha.

São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.

Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Pousada das Hortênsias,

Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).