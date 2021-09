Ilhabela Bird Week é atração no arquipélago de 22 a 26 de setembro

O arquipélago recebe de 22 a 26 de setembro o Ilhabela Bird Week de forma híbrida, presencial e online.

As atividades presenciais estarão sediadas na Fazenda Engenho D’Agua e o número de participantes presenciais será condicionado às medidas de controle sanitário

As atividades online serão transmitidas pelos canais Turismo Ilhabela e Avistar no Youtube e os links de transmissão ao vivo estarão disponíveis aqui no linktree do Ilhabela – Bird Week. Os interessados em participar do evento podem se inscrever pelo http://avistarbrasil.com.br/av20/index.php/ilhabela-bird-week

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, o Ilhabela Bird Week contribuirá para atrair a atenção do mercado para a cidade, fortalecendo-a como Destino de Observação de Aves e impactando diferentes públicos de interesse, com programação voltada a turistas, empresários, prestadores de serviços e moradores, com foco em qualificação, estruturação da atividade de birdwatching, promoção dirigida a mercado de nicho e estímulo à consciência ambiental. “Observar aves pressupõe preservação de espécies de aves e flora, fato totalmente relacionado à identidade de Ilhabela e sua natureza preservada”.

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, destaca que a observação de aves causa significativo impacto na economia, uma vez que reúne milhões de adeptos no mundo e movimenta bilhões de dólares anualmente. Esta atividade é consolidada em países da América do Norte e Europa, e vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil e demais países da América do Sul. “O Turismo de Observação de Aves é um nicho estratégico para nós, gera empregos e renda para nossa população, tanto que estava previsto em nosso Plano de Governo. Realizar o Ilhabela Bird Week significa fortalecer e profissionalizar ainda mais este segmento, é mais um evento nessa retomada da economia da cidade. Com segurança e seguindo todos os protocolos, vamos promovendo os eventos e movimentando nossa economia”.

Confira a programação completa:

Quarta-Feira (22/09)

℗ | 16h: Abertura oficial – cerimônia

ℍ | 17h: Mulheres e Observação de Aves – Kacau Oliveira, Lili Fialho, Aline Alegria, Vilma de Oliveira, Silvana Davino e Sec. Luciane Leite – painel

» | 19h:Panorama da Avifauna do Arquipélago de Ilhabela – Patrick Pina | palestra

» | 20h: Mata Atlântica, Aves e Árvores – Jovani Monteiro – palestra

Quinta-Feira (23/09)

℗ | 07h ASM Cambaquara – Vilma Oliveira – passarinhada

℗ | 07h Caminhada Fotográfica – Kacau Oliveira – caminhada fotográficaℍ | 10h Fotografia de Aves e Natureza – Kacau Oliveira – oficina

ℍ | 11h Bebedouro de Beija-flor – faça você mesmo – Matheus e Pedro Souza – oficina

ℍ | 14h Empreender ecoturismo Fabiana Supino – Sebrae – Eduardo Franco – mini-curso

ℍ | 16h O Guia Intérprete de Natureza – Evarist March Sarlat – mod Patrick Pina – painel

ℍ | 17h Gestão do Patrimônio Ambientel – painel

» | 19h: Observação e Turismo de base comunitária Paula Arantes – Daniella Marcondes – Mar Franz – palestra

» | 20h Aves costeiras – Kelen Leite – palestra

Sexta-Feira (24/09)

℗ | 07h Parque das Cachoeiras – Vilma Oliveira – passarinhada ℗ | 07h Sítio Ciribaí Caiçara – Sidney/Nelson – passarinhada ℍ | 10h Projeto Xô Gaiola: – Silvana Davino – oficina

ℍ | 11h Passarinhar e o aprender Inglês – Prof. Denise Carmen – oficina

ℍ | 14h Fotografia de Aves – Irmãos Mello – mini-curso

ℍ | 16h Operação de Expedições Pelágicas – Marcos Cará, Gustavo Luis, Patrick Pina – Painel

» | 19h Educação, natureza, aves e borboletas Taluane Torres – palestra

» | 20h As aves do mangue e estuários Juliana Rechetelo – palestra

Sábado (25/09)

℗ | 07h Trilha da Laje (Bonete) – Sidney Barbosa Lima – passarinhada ℗ | 07h Trilha do Veloso– Vilma de Oliveira – passarinhada ℍ | 10h Artesanato de passarinho: – Nelson e Cleide Toledo – oficina

ℍ | 11h Oficina de Ninhos – Silvana Davino – oficina

ℍ | 14h O que eu preciso para receber observadores de aves – Tietta Pivatto – mini-curso

ℍ | 16h Passarinhos e Cultura Tradicional – Edson Portinho, Mariana Inglez, Maristela Benites – Painel

» | 19h Passarinho na Escola Daniel Cywinski, Taluane Torres, Denise Carmen – mesa

» | 20h Observação de Aves – o Caminho do Sucesso – Tatiana Pongiluppi, Zé Edu Camargo – palestra

Domingo (26/09)

℗ | 07h Estrada Parque Castelhanos – Nelson – passarinhada (veiculo offroad)

℗ | 07h Trilha dos Três Tombos – Fernando Moraes – passarinhadaℍ | 10h Confecção de placas educativas – Polyana O. Sant’anna, Fabricio Yanes – oficina

ℍ | 11h Bordando Passarinho – Ana Luiza Catalano – oficina

ℍ | 14h Fotografia de Natureza – Vitor Marigo – mini-curso

ℍ | 16h COAs e a cultura da observação – COA Ilhabela – Carlos Dutra, Lucas Ramiro, Fernando Moraes, Miguel Nema, Francisco Menoret, Fabrício Yanes – Painel

℗ | 21h Plataforma dos Mexilhões – Patrick Pina/Ximango – Saída Embarcada





℗ | indica atividades presenciais na Fazenda ou em campo

ℍ | indica atividades híbridas na Fazenda e online

» | indica atividades online nos canais Avistar e Turismo Ilhabela