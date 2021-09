PAT de Ilhabela disponibiliza 91 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ilhabela está com 91 vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis no link: https://ilhabelapat.wixsite.com/timedoempregodailha.

Entre as vagas disponíveis estão: ajudante de cozinha (oito vagas), auxiliar de manutenção predial (oito vagas), garçom (oito vagas), recepcionista de hotel (sete vagas), camareira de hotel (seis vagas), auxiliar de limpeza (cinco vagas), cozinheiro de restaurante (quatro vagas), cumim (quatro vagas), auxiliar de cozinha (três vagas), barman (três vagas) operador de caixa (três vagas), recepcionista bilíngue (três vagas), atendente balconista (duas vagas), balconista (duas vagas), dedetizador (duas vagas), empregado doméstico diarista (duas vagas) e empregado doméstico nos serviços gerais (duas vagas).

Há ainda oportunidade para ajudante de lavador de automóvel (16 ou 17 anos), aprendiz de mecânico de manutenção, atendente de telemarketing, auxiliar de mecânico de autos, carregador e descarregador de caminhão, chefe de bar, chef de cozinha, churrasqueiro, cozinheiro geral, editor de imagens, empregado doméstico de serviços gerais, gerente de hotel, jardineiro, mecânico de auto em geral, mecânico de instalações industriais, motorista auxiliar, motorista de caminhão, motorista de caminhão guincho leve, motorista entregador, supervisor de vendas no varejo, vendedor do comércio atacadista e vendedor interno.

O PAT salienta que a decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores e o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos.

O atendimento do PAT de Ilhabela é feito das 10h às 16h30. Informações: 3896-9200.