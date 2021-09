Ilhabela: Inscrições para processo seletivo de Guarda-Vidas terminam em 4 de outubro

Continuam abertas até o dia 4 de outubro as inscrições para o processo seletivo que vai contratar Guarda-Vidas Temporários (GVT’s) para atuar nas praias do município.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial no Posto de Bombeiros de Ilhabela (Avenida Professor Malaquias de Oliveira Freitas, 284, Barra Velha), das 8h às 18h, ou pelo email gbmar3sgbpb32@policiamilitar.sp.gov.br. No caso do email, o candidato necessita enviar junto a ficha de inscrição disponível no edital http://www.ilhabela.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/EDITAL_REVISADO-PROCESSO-SELETIVO-DE-GUARDA-VIDAS-MUNICIPAIS-POR-TEMPO-DETERMINADO-1.pdf

Para participar do processo seletivo, candidatos de ambos os sexos devem ter 18 anos, a contar da data prevista para contratação, ensino fundamental completo (9º ano), estar em dia com as obrigações eleitorais, não registrar antecedentes criminais. Se for do sexo masculino, precisa estar quite também com as obrigações do Serviço Militar.

Os profissionais serão contratados por 120 dias, a partir de 12 de novembro, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário será de R$ 1.701,24, mais vale-transporte e vale-refeição, além de participação no curso ministrado do Corpo de Bombeiros.

A prova de seleção para o curso será no dia 5 de outubro (terça-feira), a partir das 9h, no Polo de Educação integrada de Ilhabela (PEII) da Barra Velha. O endereço é Rua Gerson Peres de Araújo, 400, Barra Velha.