Câmara de Ilhabela realiza sessão ordinária nessa terça-feira

Câmara de Ilhabela realiza amanhã, terça-feira (28/09), Sessão Ordinária, às 18 horas, com um Projeto de Lei na pauta para votação da Ordem do Dia.

PL 45/2021 – De autoria do vereador Felipe Gomes, “Modifica a Lei Municipal nº 1.276/2018 que “institui a ‘Lei Lucas Begalli Zamora’ que estabelece diretrizes para a inclusão da capacitação em noções básicas de primeiros socorros para os profissionais da rede municipal de ensino e dá outras providências.”

Lembrando que de acordo com a nova Resolução que regulamentou a Retomada Segura e Consciente dos Trabalhos Legislativos, as Sessões Plenárias estão sendo realizadas com a presença do público, limitando-se em 36 pessoas sentadas e observado o distanciamento necessário entre os respectivos assentos. Também passará a ser permitida a presença de até cinco profissionais da imprensa.

Continue acompanhando a transmissão da Sessão ao vivo pelo Facebook, Youtube ou www.camarailhabela.sp.gov.br.