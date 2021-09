Banco do Povo de Ilhabela oferece linha de crédito com juros baixos

A Prefeitura de Ilhabela, em parceria com o Banco do Povo, oferece Programa de Microcrédito do Governo do Estado de São Paulo com créditos a juros de 0,35%, parcelas de até 36 vezes e com 90 dias de carência para o primeiro pagamento. Além disso, o programa conta com condições especiais para mulheres empreendedoras.

O objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades, fortalecendo as micro e pequenas empresas do município.

A solicitação do empréstimo pode ser realizada por pessoas jurídicas (MEI, ME, LTDA, EIRELI, EPP), microempreendedores urbanos e rurais, além de empreendedores autônomos (sem CNPJ) que não possuem restrições creditícias no SERASA ou Cadin, seja no CNPJ ou CPF.

O empréstimo poderá ser utilizado para aquisição de mercadorias, equipamentos, reformas, entre outros investimentos, bem como para pagamento de despesas atuais, como aluguel, folha de funcionários, água, luz e fornecedores.

Os documentos poderão ser enviados pelo WhatsApp ou e-mail. Após o envio dos documentos e preenchimento da ficha de cadastro, será realizada análise para concessão do crédito.

Para mais informações ou solicitar o crédito, basta entrar em contato com o Banco do Povo Ilhabela pelo WhatsApp (12) 99721-1386.