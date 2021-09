Fazenda Engenho D’Água já recebeu mais de 1,5 mil visitantes desde a reabertura

A Fazenda Engenho D’Água foi aberta oficialmente no dia 22 de setembro e segundo dados da Secretaria de Cultura de Ilhabela, desde então foram realizadas mais de 1,5 mil visitas no local. Deste total, 47% são de moradores da cidade.

Quem for ao espaço, pode acompanhar a história fazenda por meio de uma exposição com 24 painéis. A exposição retrata os anos de atividades da Fazenda, que entre os principais cultivos estava a cana-de-açúcar e produção de cachaça. Poderão ser visitados os alambiques, o engenho, a casa grande e os jardins.

Além disso, o visitante recebe um livreto com o tema “A Fazenda Engenho D’Água e os engenhos de Ilhabela”, do arqueólogo e historiador Plácido Cali.

As visitas, que são autoguiadas e com controle de acesso, poderão ser realizadas de terça a sexta-feira (das 10h às 15h) e sábados e domingos (das 10h às 18h). Todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19 serão seguidos.

O Parque Municipal Fazenda Engenho D’Água fica na avenida Pedro Paula Moraes, s/nº – Engenho D’Água.