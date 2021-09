Ilhabela: Prazo de pagamento da cota única do IPTU com desconto encerra dia 30 de setembro

A Prefeitura de Ilhabela informa que o pagamento de cota única com desconto de 15% do IPTU, com correção monetária sobre o valor original do débito encerra na próxima quinta-feira (30).

O IPTU 2021, assim como outros tributos foram prorrogados no mês de agosto: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), taxa de mesas e cadeiras e taxa de ocupação, além das taxas de feirante, ambulante e de licença de funcionamento.

A taxa de mesas/cadeiras, taxa de ocupação, de feirante, de ambulante e ISS de autônomos e de estacionamentos foram prorrogadas para o mês de setembro, podendo ser pagas em até quatro parcelas.

Já a taxa de licença e funcionamento foi prorrogado o vencimento, tendo a opção de pagamento em cota única com desconto de 20% até 30 de setembro ou podendo ser paga em até quatro parcelas.

Segundo o Prefeito Toninho Colucci, essa é mais uma medida do governo para amenizar os impactos nas famílias e no comércio local decorrentes da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

“Tais medidas visam o alívio fiscal temporário aos contribuintes, estimulando a sobrevivência e a continuidade das atividades econômicas de Ilhabela”, destaca.