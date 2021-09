Turismo: Ilhabela segue com cadastramento para profissionais do setor

A Prefeitura de Ilhabela segue com chamamento público até o dia 31 de dezembro de 2021 para cadastrar guias de turismo, monitores credenciados ao Parque Estadual de Ilhabela e pessoas jurídicas que se enquadre no ramo do turismo.

O intuito é que esses profissionais insiram os seus dados e informações comerciais no “Novo Portal Oficial do Turismo Municipal”. As informações vão ficar disponível no endereço digital http://www.turismoilhabela.com/, site dedicado à promoção dos atrativos naturais, histórico-culturais e de toda infraestrutura turística de Ilhabela.

O cadastro poderá ser realizado no site https://turismoilhabela.com/cadastre-o-seu-estabelecimento/. Poderão se cadastrar os Guias de Turismo e Monitores credenciados ao Parque Estadual de Ilhabela. Os requisitos para cadastramento dos Guias de Turismo e Monitores são: ser cadastrado junto ao Parque Estadual de Ilhabela; possuir Cadastur (obrigatório somente para Guias de turismo, conforme Lei Federal n° 11.771, de 17/09/2008).

Além disso, poderão se cadastrar as pessoas jurídicas que se enquadrem nos requisitos estabelecido neste edital no ramo de meios de hospedagem; restaurantes, cafeterias, bares e similares; agências de turismo; transportadoras turísticas; organizadoras de eventos; parques temáticos; acampamentos turísticos; operadoras de mergulho; empresas de locação de embarcações; marinas e empreendimento de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; empreendimento dotados de equipamentos de entretenimento e lazer; escolas de vela, caiaque, kitesurf, wind surf, stand up paddle e canoagem.

O edital estará disponível no endereço eletrônico https://www.ilhabela.sp.gov.br/.

Para mais informações, o interessado deve entrar em contato através do telefone: (12) 3896-9203.