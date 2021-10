Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de 550 kg em produtos da Sabesp

O Fundo Social de Caraguatatuba mais uma vez foi beneficiado com doações do grupo de voluntariado da Sabesp. Na manhã desta terça-feira (28), foram entregues cerca de 550 kg de produtos arrecadados durante a Campanha ‘Inverno Solidário’.

Dos produtos entregues, foram montados 255 kits, sendo 100 para bebês, contendo fralda descartável, sabonete, pomada de assadura e lenço umedecido. Além de 80 pacotes de fraldas geriátricas e produtos de higiene e limpeza, álcool, água sanitária, desinfetante, sabão em pedra, creme dental e sabonete.

O superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César Rodrigues Bueno, destacou que a doação encerra um ciclo de dedicação e trabalho do grupo de voluntariado que destinou parte do seu tempo durante todo o ano para arrecadar recursos em prol daqueles que mais necessitam.

“A parceria com o Fundo Social é de extrema importância para o sucesso da nossa Campanha. Contem sempre com a Sabesp. Estamos à disposição para contribuir com os projetos sociais voltados à população em vulnerabilidade”, disse Rui.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu mais uma vez pela colaboração da Sabesp nas ações. “Ter o nome da Sabesp fazendo parte do nosso trabalho agrega e dá mais credibilidade aos nossos esforços voltados às famílias, que nos procuram diariamente, onde sempre procuramos atender de acordo com as necessidades de cada um”, disse Samara.

No mês de julho, a Sabesp já havia doado 500 cobertores adquiridos com a arrecadação da ‘Feijoada Solidária Drive Thru’.

As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.