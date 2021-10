‘Vem Pra Caraguá’ é o tema da campanha da retomada turística

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, apresentou nesta segunda-feira (27/09), durante a cerimônia de encerramento da 16ª edição do Caraguá a Gosto, o plano de retomada econômica segura do município. Durante a premiação, foi apresentado o vídeo com a nova campanha da retomada turística da cidade, com o tema ‘Vem Pra Caraguá’.

“Estamos preparados para recomeçar, preparados para ser suporte nessa retomada, preparados para colocar nossa cidade como a que venceu a pandemia e foi exemplo de retomada econômica”, disse Aguilar Junior.

“Enfim, já podemos falar ‘estamos aqui, de braços abertos, com tudo pronto para te receber’. Preparados para falar ‘Vem pra Caraguá’”, complementa. O vídeo pode ser acessado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Caraguatatuba e na mídia local.

De acordo com o prefeito, a administração municipal se prepara para organizar e receber diversos eventos, com o intuito de esquentar a economia de forma segura e seguindo os protocolos e diretrizes contra a Covid-19.

“Nos últimos dois meses, já apresentamos alguns eventos que ajudaram a fomentar o comércio local. Além do Caraguá a Gosto, tivemos o Cocanha Open de Beach Tennis e nesse último final de semana o Arena Cross, que foi um sucesso”, relembra.

“Agora faremos mais, com o MMA, Caraguá Beer Festival, o Aviva Caragua, alguns outros eventos que ainda serão decididos e, com muito otimismo, faremos mais uma edição do Empreenda Caraguá. Todos esses eventos serão organizados com rígidos protocolos de segurança”, explica.

O prefeito de Caraguatatuba destacou também parcerias importantes para a retomada econômica do turismo e da economia. Segundo ele, Senai, Sesi e Sebrae ajudaram a capacitar os moradores de Caraguatatuba durante a pandemia, preparando a população para entrar no mercado de trabalho. Aguilar Junior ainda destacou mais uma edição do Mutirão de Empregos de Caraguatatuba.

“Nos próximos dias faremos o Mutirão de Empregos de Caraguatatuba. Uma grande oportunidade para o empreendedor contratar pessoas capacitadas de nossa cidade”, explica.