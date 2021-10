Prefeitura de Ilhabela está com inscrições abertas para curso de confecção industrial

A Prefeitura de Ilhabela divulgou na tarde desta segunda-feira (4) a abertura de novas inscrições para o curso de confecção industrial até o dia 8 de outubro. A previsão é que as aulas iniciem no dia 14 de outubro.

São 48 vagas disponíveis distribuídas em três períodos: manhã, tarde e noite (16 alunos por turma). O curso será ministrado na Unidade Móvel do Via Rápida, instalado ao lado do Campo do Galera, no bairro da Água Branca.

Serão 80 horas de curso que será ministrado por professores do Centro Paula Souza. Cada aluno recebe uma bolsa auxílio de R$ 210.

O curso de confecção industrial, oferecido pelo Via Rápida do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Ilhabela.