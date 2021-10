Santa Casa de Ilhabela adquire densitometria óssea

Com inciativa inédita no município, a Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela, adquiriu um aparelho de densitometria, essencial para identificação precoce de perda de massa óssea, contribuindo para a prevenção e combate à osteoporose (diminuição progressiva da densidade óssea).

De acordo com Provedor da Santa Casa, Eduardo Rosmaninho esse equipamento será direcionado aos munícipes de forma totalmente gratuita via Central de Regulação da Secretaria de Saúde, com custos arcados somente pela entidade, até possivelmente ser inserida no plano de trabalho junto a Prefeitura de Ilhabela.

“Mês passado a Santa Casa completou 78 anos de existência, mas quem ganha o presente é a nossa população, com novos recursos e serviços oferecidos em prol da saúde e bem estar de todos”, ressalta Rosmaninho.