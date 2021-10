Combate à dengue: Prefeitura de Ilhabela lança Campanha “Descarte Correto de Pneus”

Estimular o descarte correto de pneus e possíveis criadouros do Aedes Aegypt é o objetivo desta campanha

A Prefeitura de Ilhabela lança oficialmente a Campanha “Descarte Correto de Pneus” no combate ao mosquito da dengue.

Lançada pela Secretaria de Saúde, através do Controle de Vetores e com apoio do Aterro Sanitário, a campanha será de conscientização para descarte correto em todas as oficinas e borracharias do município.

O ponto de coleta será a Praça Alan Kardec, na Barra Velha, e os agentes de endemias estarão à disposição nos dias 7, 8 e 9 de outubro, das 8h às 16h, recolhendo pneus sem serventia.

Vale lembrar que os pneus podem ser entregues no Aterro Sanitário Municipal, localizado na rua Pedro Vieira, S/N, na Água Branca, sempre de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e na sexta-feira, das 8h às 12h. Em caso de dúvidas fale com o Controle de Vetores de Ilhabela: (12) 3896-9234.