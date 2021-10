“Escola Acolhedora”: unidades de ensino de Bertioga passam a contar com atendimento psicológico e psicopedagógico

Pensando na saúde e desenvolvimento dos alunos no período de volta às aulas presenciais, a Prefeitura de Bertioga lançou nesta terça-feira (5) o projeto “Escola Acolhedora”. A iniciativa ocorrerá em todas as unidades de ensino do Município, com atendimentos psicológicos e psicopedagógico.

A nova proposta também busca a inclusão dos alunos com deficiência e ajudar professores a trabalharem com os estudantes neste retorno.

“O objetivo é que a equipe da “Escola Acolhedora” dê subsídios e instrumentalize os profissionais da educação de todos os colégios municipais, para prestar atendimento correto aos pequenos bertioguenses”, afirma o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Educação, os professores, ao identificarem situações em sala de aula, como dificuldades de aprendizagem, indícios de violência doméstica ou sexual e possíveis deficiências, deverão notificar à equipe gestora.

Desta forma, os casos serão analisados e discutidos com o grupo de psicólogas e psicopedagoga, para que a escola inicie o acompanhamento junto com a família. Caso haja necessidade, as crianças serão encaminhadas ao projeto da Equipe Multidisciplinar “Escola Acolhedora”, no Centro Educacional Especializado ‘Marco Antonio Del Corso’, para serem reavaliadas.

A partir desta nova avaliação os alunos poderão receber encaminhamento para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), consulta com um neuropediatra ou outros profissionais de saúde da rede municipal.

“O projeto reforçará as ações já desenvolvidas pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação, composta por fonoaudióloga e duas professoras de atendimento educacional especializado, proporcionando ainda mais cuidados com saúde psicológica dos alunos, principalmente neste momento que estamos enfrentando”, destaca o secretário da pasta.