Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba disponibiliza calçados para pessoas com deficiência

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), está doando tênis com uma só peça para pessoas amputadas.

No equipamento, há 18 disponíveis para doação. Para o pé esquerdo são cinco: número 36, um pé; número 41, um pé; e número 42, três. Pé direito: 36, dois; 37, dois; 38, três; 40, dois; 41, um; e 42, dois.

De acordo com o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, muita gente não sabe que esse calçado avulso pode fazer diferença para alguém. “Nossa ideia é de estabelecermos uma rede de contatos entre o comércio de calçados, o Fundo Social e a Sepedi, de forma a sensibilizar as pessoas em relação à essa demanda”, ressalta Toledo.

A fonoaudióloga Paula Hiromi Kavadi, responsável pelo setor de Atendimento e Planejamento da Sepedi, disse que essa iniciativa vai ao encontro de um segmento da população que se beneficiará com essa iniciativa. “É uma oportunidade de adquirir um calçado não tendo que comprar o par, quando a pessoa somente utiliza um. E muitas pessoas também não sabem que podem ajudar doando esse calçado que sobra”, destaca.

Quem tiver interesse na doação e quem precisar desse calçado poderá procurar o Fundo Social de Solidariedade, na Rua José Damazo dos Santos, 39, Centro, das 8h às 17h.