Iniciativa de Aguilar Junior, Vacina Caraguá é referência para municípios durante ‘Ideias e Debates 2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na última segunda-feira (04), na cidade de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE ‘Ideias e Debates 2021 – Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como case de sucesso pela criação e implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado na vacinação contra a Covid-19.

Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema vacinal eletrônico da cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar uma alternativa que organizasse as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem aglomeração e que garantisse a vacina para a população de Caraguatatuba.

“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156 Caraguatatuba, que o Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para que a gente conseguisse a vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos que procuraram a vacinação”, explicou Aguilar Junior.

“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu segurança e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de imunização na cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o lançamento do Vacina Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou.

Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a administração municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é possível entender agora a real necessidade da cidade.

“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.

Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do Litoral Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da cidade, principalmente na saúde pública.

“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos apenas uma UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120 mil habitantes tem hoje três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h por dia. Na Upa Covid, colocamos um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de Caraguá não conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza.

Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil pessoas foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá. Caraguatatuba aplicou 174.294 doses da vacina contra a Covid-19.