Master Chef: Ilhabela será cenário do programa na próxima semana

É hora de ficar com água na boca! Isso porque na próxima terça-feira (12), a partir das 22h30, na TV Bandeirantes (Band) levará ao ar duas provas do programa Master Chef Brasil, que tiveram como cenário a nossa amada Ilhabela.

O programa, que é transmitido pela emissora em todo Brasil, foi gravado no mês de agosto, na praia do Siriúba, Região Norte do arquipélago. É a primeira vez que o programa será fora da cozinha do estúdio.

Para o prefeito Toninho Colucci, é mais uma grande ação da retomada econômica do município, divulgando e levando o nome de Ilhabela para todos os cantos do país. “”O Master Chef foi um dos primeiros programas culinários da televisão brasileira e estar em Ilhabela nos dá uma visibilidade grande, importante neste momento que estamos retomando a economia e esperando os turistas”, disse.

A etapa em Ilhabela é uma ação de publicidade para divulgar as belezas do município, ainda mais com a crescente dos destinos nacionais neste momento da pandemia causada pela Covid-19.

“Desde o início da gestão, estamos desenvolvendo campanhas para atrair o turismo de qualidade. O Master Chef Brasil é uma delas. Além das belezas naturais da cidade temos diversos restaurantes dedicados a alta gastronomia, que atrai turistas que buscam sofisticação e sabores diferenciados”.

Entre outras campanhas para a retomada econômica, o município se consolidou como o paraíso do Home-Office, com o Anywhere Office (trabalho em qualquer lugar), que movimentou os meios de hospedagem para pessoas que optaram por um “escritório na praia”.

Sobre o Master Chef Brasil

O reality show culinário está em sua 8ª temporada, que contou inicialmente com 22 participantes, que elaboram pratos, que precisam conquistar o paladar e os olhos dos jurados: Érick Jacquin; Henrique Fogaça e Helena Rizzo. O programa tem como apresentadora Ana Paula Padrão.