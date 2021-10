Prefeito de Caraguatatuba anuncia Mutirão de Emprego durante treinamento preparatório para processo seletivo

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realizou na manhã desta quinta-feira (7), treinamento preparatório para vagas de emprego. Ainda há vagas para turma das 19h.

O diretor do PAT, Allan Mattos, reforçou a importância de se preparar para os processos seletivos, ainda mais neste momento de retomada econômica, onde muitas vagas de emprego serão abertas para população.

O prefeito Aguilar Junior parabenizou o trabalho do PAT, sempre buscando possibilidades para que a população se qualifique e tenha mais oportunidades de emprego. Ainda reforçou aos participantes a importância de sempre fazer o melhor, seja dentro ou fora do ambiente do trabalho. “Busquem ser o melhor todos os dias, façam mais que o combinado e sempre estejam preparados para as oportunidades que a vida proporciona”.

Diante do momento de crescimento econômico do município, Aguilar Junior ainda ressaltou as diversas oportunidades que irão surgir nas áreas de turismo com a alta temporada, retomada das obras dos Contornos da Tamoios ou até mesmo futuras vagas do Hospital Regional. “A economia está girando e vocês precisam estar preparados para as vagas que estão surgindo”, disse.

Na ocasião, o prefeito anunciou o Mutirão de Emprego, que será realizado nos dias 4 e 5 de novembro. Em breve, a Prefeitura de Caraguatatuba irá divulgar as informações completas.

O treinamento foi conduzido pelo recrutador Raphael Rezende, que abordou sobre as crenças limitantes que as pessoas usam para desistir de alguma oportunidade, como idade, capacidade, concorrência, falta de experiência, entre outras. Ele também falou sobre comportamentos durante uma entrevista e elaboração de currículos, dando exemplos do que deve ou não fazer.

Raphael faz um alerta: “não importa se você está começando agora. O que importa é seu desejo de mudar, de aprender, principalmente de conhecer suas habilidades comportamentais, que são mais valorizadas do que as técnicas. Se autoconhecer, para saber o que você quer e ter sempre a vontade de aprender. De querer aprender todos os dias, se manter atualizado no mercado. A carreira é sua, você precisa cuidar dela”, destaca o recrutador.

A estudante do curso técnico de Dietética e Nutrição, Tatiane Toledo, está desempregada e procurou a palestra para entender mais sobre elaboração de currículo e aprender a perder o medo de entrevistas. “Foi bem esclarecedora. Como busco um estágio na área, vai ser importante, pois a partir de agora minha forma de abordagem será diferente”, disse.

Na parte da manhã participaram 289 pessoas entre população que fez inscrição pelo PAT, estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba e os jovens da Guarda Mirim. Quem quiser participar da turma da noite pode se dirigir ao Teatro Mario Covas, às 19h.