Com ônibus 0km, ar-condicionado, Wi-Fi e com a mesma tarifa, Caraguatatuba contrata nova empresa de ônibus

Nesta terça-feira (19/10) a Prefeitura de Caraguatatuba publica o ato ratificatório para contratação da empresa Expresso Fênix, que assume o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na cidade, provisoriamente, pelos próximos 12 meses. O valor da tarifa para os usuários continuará a mesma, sendo R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no cartão comum.

O Grupo Fênix começa a operar no município a partir das 00h da terça-feira, dia 26 de outubro. A administração municipal já iniciou o processo de licitação para a concessão dos serviços de transporte publico coletivo urbano e rural em Caraguatatuba.

O contrato com a empresa Fênix é de R$ 29 milhões, sendo a maior parte custeada pelos próprios usuários que utilizam o transporte e o outra parte de outras fontes de custeio. A empresa contratada, além de ter apresentado o menor preço tarifário, também ofereceu para atendimento imediato disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de referência, para atender temporariamente o município.

Bilhetagem Eletrônica

A partir do próximo dia 26, os usuários terão que solicitar à empresa Praiamar Transportes o ressarcimento dos créditos remanescentes no cartão. Importante também, nesse período, que os usuários providenciem novo cartão com a nova empresa.

Contratação de funcionários

A empresa inicia a contratação de funcionários já nesta terça-feira (19/10), na Praça da Cultura, no centro, a partir das 13h30 e na quarta-feira (20) das 8h às 12h e das 13h às 18h. Os funcionários da empresa Praiamar Transportes terão prioridade na contratação. O Grupo Fênix contratará motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros e auxiliar de limpeza.

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH (constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de vacina contra COVID-19.

Frota

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 50 novos e modernos ônibus, sendo 31 0km e 19 seminovos, todos equipados com o que há de mais moderno no país.

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota – com idade média de apenas 06 meses –, trará mais conforto aos usuários e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os moradores e turistas que visitam Caraguatatuba.

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida.

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o aplicativo CittaMobi, que da informações precisas e em tempo real de horários e todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade.

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização, pela Prefeitura de Caraguatatuba, que poderá acompanhar relatórios do transporte coletivo em tempo real e cobrar melhorias.

Horários, itinerários e tarifa

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. Como já informado, a tarifa do transporte público continua R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no cartão comum.

Cadastro – Passageiros

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a partir desta terça-feira (19). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento obrigatório, no próprio site da empresa.

Vale Transporte

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba.

SAC

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861 para que possam ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações.