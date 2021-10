Ilhabela é finalista do Prêmio Cidades Excelentes

A cidade de Ilhabela é uma das finalistas do Prêmio Band Cidades Excelentes, que visareconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos municípios brasileiros.

A cerimônia de premiação ocorre na próxima quarta-feira (20/10) em São Paulo. O prêmio realiza essa etapa estadual, quando serão conhecidos os três melhores municípios de cada categoria. Já na fase nacional, a ser realizada em Brasília (DF), o prêmio dará um troféu para os três primeiros lugares de cada categoria.

O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.

As cidades excelentes são municípios, que podem ser equiparados com cidades de referência, através suas características progressistas, que quando combinadas são capazes de gerar um alto nível de desenvolvimento humano. Nelas são oferecidos serviços públicos de qualidade a população.

Uma cidade que pratica a excelência da gestão municipal, promove o equilíbrio do Ciclo Virtuoso de Desenvolvimento Humano, o qual é caracterizado pela atuação interdependente dos cinco pilaresformativos: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; e Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública.

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, está feliz com o fato de a cidade estar entre as finalistas. “Em menos de 10 meses implantamos medidas importantes que farão a diferença no futuro, seja com a retomada de obras de saneamento básico como medidas importantes de combate à Covid-19, que fizeram Ilhabela a ser comparada com a Nova Zelândia”, disse.

“Um excelente prefeito pode mudar, como já vi diversas vezes, a história de uma cidade. O sonho de fazer uma premiação anual aos melhores prefeitos é agora possível com o Instituto Aquila, que tem um grande banco de dados com informações de todas as cidades brasileiras”, analisa Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação.