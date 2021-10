Caraguatatuba anuncia volta de 100% dos alunos a partir de 3 de novembro

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que a partir do dia 3 de novembro, todas as unidades da rede municipal de ensino retomarão as atividades presenciais integralmente, com 100% dos alunos matriculados. A medida se aplica a todas as etapas de ensino da rede municipal (Centros de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação para Jovens e Adultos).

A decisão da Administração Municipal foi tomada após o anúncio do governador João Dória, ocorrido no dia 13 de outubro, que tornou obrigatória a volta dos estudantes às aulas presenciais, após a avaliação e autorização do Comitê Científico do Governo de São Paulo.

O anúncio foi realizado pelo Prefeito Aguilar Junior, nesta sexta-feira (22), após alinhamento com a secretaria de educação. O prefeito informou que a rede municipal de educação está preparada e segura para receber integralmente todos os alunos. “A retomada segura da educação em Caraguatatuba aconteceu de maneira assertiva. Todos os passos que demos desde 10 de maio deste ano, quando voltamos com as atividades presenciais em nossas unidades, foram passos bem avaliados e respaldados por nossa equipe da Secretaria de Educação, do Comitê de Retomada e de nossas autoridades sanitárias”, disse.

Sobre o ponto de vista pedagógico, a secretária de Educação, Márcia Paiva, avaliou a importância deste momento de retomada integral: “Desde o início da pandemia, enfrentamos muitos desafios. Tivemos que nos adaptar rapidamente ao distanciamento social e devido a isso, os meios digitais tornaram-se ainda mais presentes e tivemos que adotar diferentes práticas pedagógicas que fizessem sentido nas interações à distância. A retomada integral dos alunos às atividades presenciais representa a ampliação das práticas pedagógicas para a construção de novos aprendizados, pois nada supera o encontro no ambiente escolar. Aprende-se não apenas dentro de sala de aula, com os professores, mas também na interação com os colegas. O convívio, a troca e o compartilhamento de experiências são essenciais para o desenvolvimento individual e coletivo”, explicou.

O prefeito Aguilar Junior ainda destacou que o retorno integral dos alunos às aulas presenciais é mais uma importante ação de retomada em Caraguatatuba. “A educação deve ser entendida como prioridade por toda a sociedade. Em Caraguatatuba fizemos todos os investimentos necessários para o cumprimento dos protocolos e essa volta acontece com respaldo do Comitê Científico do Estado e de nossas autoridades municipais de Saúde”, concluiu.

Para garantir a segurança e a ampliação do retorno às aulas presenciais, todos os protocolos sanitários, como o uso obrigatório de máscara e álcool em gel serão mantidos. Além disso, pessoas sintomáticas não devem ir à escola. A ventilação e higienização dos ambientes permanecem, assim como a higienização frequente das mãos.

Casos suspeitos ou confirmados seguirão sendo notificados à UBS local e registrados no sistema de monitoramento.

Linha do tempo

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Caraguatatuba vem se empenhando para promover o avanço na retomada das atividades presenciais nas escolas de forma segura e assertiva.

Em 10 de maio de 2021, abrimos as escolas para atividades presenciais, com percentual de 305% e revezamento dos alunos.

Em agosto, dia 16, aumentamos a capacidade de atendimento presencial, para 50% dos alunos.

No dia 13 de setembro ampliamos o tempo de permanência dos alunos nas escolas, sendo 4 horas nas etapas de Ensino Fundamental e 8 horas na Educação Infantil.

A partir do dia 3 de novembro teremos 100% dos nossos estudantes simultaneamente nas salas de aula