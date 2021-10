Fatec e Etec em São Sebastião abrem prazo para pedido de isenção e redução da taxa do processo seletivo 2022

A Escola Técnica Estadual (Etec) e a Faculdade de Tecnologia (Fatec) de São Sebastião abrem, nos próximos dias 26 e 27 de outubro, inscrições para o ingresso de novos estudantes no primeiro semestre de 2022. Enquanto isso, os interessados podem solicitar a isenção e redução da taxa de inscrição para os dois processos seletivos do Centro Paula Souza (CPS).

Os candidatos ao Vestibulinho da Etec devem fazer o pedido de desconto de 50% pelo site http://www.vestibulinhoetec.com.br/ até a próxima segunda-feira (25), às 15h. O valor integral da taxa é de R$ 19,00. Já para o Vestibular da Fatec, a solicitação de isenção e redução da taxa no valor de R$ 39,00 pode ser realizada no endereço eletrônico https://www.vestibularfatec.com.br/ até às 15h de terça-feira, 26 de outubro.

Para fazer a solicitação, o interessado deve atender aos requisitos de escolaridade exigida por cada unidade, além de ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 2.200) por morador. Se for independente, sua renda bruta mensal máxima precisa ser nesse mesmo valor ou estar desempregado. Os candidatos deverão preencher formulário específico nos sites e enviar por meio digital a documentação comprobatória de escolaridade e de rendimentos.

A resposta ao pedido de benefício será divulgada a partir das 15h dos dias 17 e 19 de novembro nos portais da Etec e Fatec, respectivamente. O prazo para interposição de recurso e outras informações sobre as etapas do processo seletivo para vagas em cursos técnicos, de especialização e graduação tecnológica gratuita, podem ser consultadas no Calendário e Manual do Candidato de cada instituição.