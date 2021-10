Ilhabela vence Prêmio Cidades Excelentes na categoria Eficiência Fiscal e Transparência

Ilhabela foi a vencedora do Prêmio Cidades Excelentes, que visa reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos municípios brasileiros.

A cidade conquistou o título na categoria Eficiência Fiscal e Transparência para municípios entre 30 e 100 mil habitantes. Na final, a disputa foi contra as cidades de Louveira e São Pedro. Nessa categoria foram avaliados os seguintes critérios: percentual de endividamento, autonomia fiscal, capacidade de investir, investimento per capita, resultado fiscal e índice de transparência e aderência ao plano de contas.

A premiação foi entregue ao Prefeito Toninho Colucci pelas mãos do diretor regional do Grupo Bandeirantes, Rodrigo Neves. Agora, Ilhabela vai para a disputa nacional, com os vencedores de cada estado.

As cidades excelentes são municípios, que podem ser equiparados com cidades de referência, através suas características progressistas, que quando combinadas são capazes de gerar um alto nível de desenvolvimento humano. Nelas são oferecidos serviços públicos de qualidade a população.

O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.

“Foi um projeto longo de premiar o gestor público. São prefeitos que se destacaram em meio a uma pandemia. Esse prêmio é o Oscar da gestão pública. Sabemos a vida difícil de um prefeito, que fica muitas vezes gasta-se tempo e energia em responder questionamentos do Ministério Público”, disse Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Raimundo Godoy, do Instituto Aquila, destacou que os dados coletados são de extremamente importância para ajudar os municípios. “É um legado que vamos deixar para ser de exemplo para todos os municípios do Brasil.

O secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, destacou que a premiação significa as melhores práticas de governo. “São os melhores projetos e gestões, exemplos para o Estado de São Paulo. Que outros prefeitos se espelhem nesses modelos de gestão”, comentou.

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, ficou muito feliz com a premiação. “Este é um reconhecimento muito importante, prova da nossa dedicação e responsabilidade com o erário público, a transparência e principalmente a aplicação correta dos recursos públicos da nossa cidade. Em pouco menos de um ano implantamos uma gestão séria e transparente, seja em licitações, contratos e no cuidado com os gastos públicos principalmente durante a pandemia. Queria agradecer a todos, em especial aos servidores públicos que nos ajudam a colocar a Prefeitura para funcionar. Muito feliz com a vitória”.