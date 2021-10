Escola de Vela de Ilhabela: iniciação para o mundo náutico

Quando o assunto é vela, Ilhabela é referência nacional. Principal raia de treinos para os melhores velejadores do Brasil e do mundo, a cidade faz jus ao título de Capital Nacional da Vela.

O maior medalhista olímpico brasileiro de todos os tempos, Robert Scheidt, classifica Ilhabela como “um lugar que traz ótimas energias. Foi na ilha que sempre me preparei para todas as Olimpíadas anteriores e velejar na Ponta das Canas é especial”.

No objetivo de fomentar, valorizar e promover a vela na cidade, a Prefeitura de Ilhabela trabalha de forma intensa para manter o título de Capital Nacional da Vela e iniciar novos velejadores no fascinante mundo náutico.

A exemplo disso temos a Escola Municipal de Vela de Ilhabela “Lars Grael (EVI), que após o período de pandemia, retornou de forma gradativa às atividades presenciais com as turmas regulares, além de atender a projetos especiais, como vivências com alunos da APAE, CAPS e escolas municipais.

Atualmente, pela EVI são atendidos 118 alunos diretamente, com idade a partir dos 8 anos. As aulas são realizadas de segunda e quarta, ou terça e quinta, das 9h às 11h30 ou das 14h às 16h30. Nas sextas, a escola atende uma turma exclusiva de mulheres, por meio do projeto Velas & Elas.

As inscrições para as aulas são realizadas durante o mês de janeiro e a demanda é tanta que existe fila de espera. Inicialmente, os alunos são inseridos nas classes Optimist e Dingue, tendo a oportunidade de se desenvolverem na atividade pelo período de até dois anos. Além dessas duas classes, a EVI também possui alunos nas classes Snipe, 420 e Hobie CAT 16. Para 2022, a meta é aumentar o número de modalidades de vela na EVI, como exemplo, a Prancha a Vela.

Sem dúvidas, a EVI tem muito do que se orgulhar. Pela primeira vez na história, um velejador brasileiro é campeão mundial da classe Optimist. O feito aconteceu neste ano, em Riva Del Garda, na Itália, e foi conquistado pelo velejador Alex Kuhl, da Escola Municipal de Vela de Ilhabela.

“Nossa missão é formar campeões, profissionais da vela, cidadãos envolvidos com o mundo náutico. Trabalhamos arduamente para que Ilhabela, como Capital Nacional da Vela, tenha todas as condições para ser referência no cenário náutico do Brasil e do Mundo”, declarou o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Na última semana, de 11 a 17 de outubro, a EVI foi sede de um dos principais campeonatos da modalidade no país, a Copa Brasil de Vela, que reuniu cerca de 200 atletas na corrida para as vagas das Olimpíadas de 2024, em Paris. O campeonato reuniu os melhores velejadores brasileiros em diversas olímpicas.

A Escola Municipal de Vela de Ilhabela “Lars Grael” fica localizada na rua Bartolomeu de Gusmão, 140, no Saco da Capela.