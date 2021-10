CCZ de Caraguatatuba abre agenda de novembro para castração de cães e gatos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba inicia nesta terça-feira (26) o agendamento para o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos. Essa é a oportunidade para quem não conseguiu inscrever seu pet no início do programa, em outubro.

As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, pelo telefone (12) 3887-6888. Porém, a pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.

É necessário apresentar documentos pessoais como cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade serão castrados.

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e até mesmo para saber se o bichinho já é castrado. A unidade irá atender 20 animais por dia até o fim do mês de novembro.

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão público, por tanto, isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.

Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h, conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto – Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue; Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.

O CCZ está localizado na Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 3887-6888.