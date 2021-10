Prefeitura de Ilhabela assume gestão do prédio da Antiga Cadeia e Fórum de Ilhabela

Um dos ícones da arquitetura local e peça fundamental da história da cidade, a antiga Cadeia e Fórum de Ilhabela volta a ser administrado pela Prefeitura de Ilhabela.

O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, acompanhado do secretário de Cultura, Marquinhos Guti, e da gestora do Parque Estadual, Maria Inez Fazzini, esteve no local na manhã desta segunda-feira (25/10) e destacou a importância do prédio para o município.

“Vamos trabalhar para reabrir o local até o final do ano, com atrativos de cunho ambiental e cultural. Nossa ideia é criar o Museu da História da Ilhabela e proporcionar mais um local, de grande relevância histórica, para visitação, fomentando o turismo na cidade”, disse Colucci.

O local passará por melhorias e em breve vai abrigar importantes exposições e mostras, além de visitas monitoradas.

A antiga Cadeia e Fórum de Ilhabela é um edifício antigo, localizado no centro histórico da cidade. Construído em 1914, antigamente no andar térreo funcionava uma cadeia e, no superior, havia o Fórum da cidade.

Seu estilo tem como principal característica a arquitetura eclética. Atualmente, ele é tombado pelo Governo e considerado patrimônio histórico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico.