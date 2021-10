Prefeitura de Ilhabela continua com matrículas e rematrículas na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Ilhabela continua com as rematrículas para Educação Infantil e Ensinos Fundamentais I e II da rede municipal de ensino até a próxima sexta-feira (29/10).

As rematrículas devem ser realizadas de acordo com a série do aluno. Os prazos devem ser respeitados para que a criança não fique sem a vaga.

Para efetuar a rematrícula, os pais ou responsáveis pelo aluno devem comparecer na própria escola com a cópia da carteira de vacina atualizada e o comprovante de residência atualizado,caso a família tenha mudado de endereço.

Já as rematrículas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) acontecem de 3 a 30 de novembro nas escolas E.M. Eurípides Ferreira (do 1º ao 5º ano) e na E.M. Ruth Cardoso (do 6º ao 9º ano), sendo necessário o comprovante de endereço atualizado, caso o estudante ou a família tenham mudado de endereço.

Novas Matrículas 2022

Para os alunos que estão matriculados na rede municipal que vão da Fase II para o 1º ano, será necessário apresentar a cópia da carteira de vacina atualizada e um comprovante de residência atualizado, caso a família tenha mudado de endereço. As matrículas serão feitas nas escolas onde os alunos estão estudando no ano letivo de 2021.

Para os alunos que estão matriculados na rede que vão do 5º para o 6º ano, será necessário apresentar os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento/cópia de RG e CPF (se tiver); cópia do RG e CPF do responsável; cópia do comprovante de endereço atualizado; cópia da carteira de vacina atualizada. As matrículas serão feitas nas escolas de Fundamental II mais próximas da residência do aluno.

Na Educação Infantil (Fases I e II), para as crianças que estão fora da rede municipal de Educação, os documentos necessários são: cópia da certidão de nascimento; cópia de RG e CPF (se tiver); cópia da carteira de vacinação atualizada; cópia do RG e CPF do responsável; e cópia do comprovante de endereço atualizado. Na Fase I a criança deve completar 4 anos até 31 de março de 2022 e na Fase II a criança deve completar 5 anos até 31 de março de 2022. As matrículas serão feitas nas escolas de Ensino Infantil mais próxima da residência do aluno.

As matrículas para a EJA (Ensino de Jovens e Adultos) – Fundamental I e II devem ser realizadas de 3 a 30 de novembro na Secretaria de Educação com os seguintes documentos em mãos: cópia da certidão de nascimento ou casamento; cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de endereço; documento comprobatório de escolaridade (na ausência, não haverá impedimento da matrícula); cópia da carteira de vacinação atualizada, se menor de idade.

Já as matrículas de alunos oriundos de outras redes e outros municípios, os pais ou responsáveis devem comparecer na sede da Secretaria de Educação, a partir do dia 10 de janeiro de 2022. Os documentos necessários são: declaração de transferência ou histórico escolar; cópia da certidão de nascimento; cópia de RG e CPF (se tiver); cópia do RG e CPF do responsável; cópia do comprovante de endereço; e cópia da carteira de vacinação atualizada.