Velejadores da Escola Municipal de Vela de Ilhabela dominam etapa do Ranking Paulista

Os velejadores da Escola Municipal de Vela de Ilhabela foram o grande destaque da Taça “Muito Bons Ventos”, válida pela quarta etapa do Ranking Paulista da Juventude, pelas classes Optimist, Laser 4.7 e Radial, realizada no último final de semana (23 e 24/10) no arquipélago.

Pela categoria Estreantes, a Escola de Vela de Ilhabela conquistou as três primeiras colocações com os velejadores Gabriella Ono Sasaki (1º), Samy dos Santos Baptista (2º) e Manuelle Ono Sasaki (3º).

Ainda de Ilhabela, pela categoria Veterano Juvenil Feminino, a velejadora Valentina Frediani conquistou a terceira colocação e o atleta Henrique Sasaki, ficou com o segundo lugar pela categoria Veterano Infantil Masculino.

Ao todo, participaram da competição 38 velejadores de todo o Estado de São Paulo. As regatas foram realizadas somente no sábado (23/10), já que no domingo (24/10), em função do forte vento, as regatas tiveram que ser canceladas, realizando a premiação baseado nos resultados do dia anterior.