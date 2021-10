Caraguatatuba realiza Mutirão do Emprego nos dias 4 e 5 de novembro

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 4 e 5 de novembro (quinta e sexta-feira) o 4º Mutirão do Emprego, com mais de 300 vagas e 20 empresas participantes, com foco na alta temporada de verão. A ação será realizada na Praça da Cultura, no centro, das 9h às 15h.

A participação será por meio de agendamento para evitar aglomeração. O candidato precisa verificar as vagas disponíveis no link https://tinyurl.com/ytjhnzvm e realizar a inscrição no endereço https://tinyurl.com/392zkb8z, de acordo com a vaga de interesse.

Após inscrição, os candidatos devem aguardar o agendamento para entrevista, que será avisado por telefone, entre os dias 01 e 03 de novembro. É importante que o interessado fique atento ao telefone que cadastrou no formulário.

De início, serão ofertadas as seguintes vagas: agente de asseio (auxiliar de limpeza), auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de manutenção predial, balconista de farmácia, cabista de internet, chapeiro, cozinheiro, empacotador, estoquista, instrutor prático de autoescola, motorista entregador, operador de caixa, operador de telemarketing (estágio), porteiro, promotor de vendas, recepcionista (estágio), repositor, repositor de frios e vendedor externo.

De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, mais oportunidades podem surgir durante a semana, conforme o interesse dos empregadores. “Algumas vagas serão para candidatos sem experiência e estágio. Importante que a população aproveite esta chance para garantir o ingresso ao mercado de trabalho formal, com carteira assinada”, destacou.

Para o prefeito Aguilar Junior, o sucesso do mutirão é resultado da parceria com os comerciantes. “Tenho certeza que este mutirão será um sucesso e agradeço aos nossos comerciantes, que aguardaram este momento para fazer suas contratações para o final do ano. É assim que nossa economia será retomada com eficiência, um acreditando no outro e trabalhando junto”, disse.

“Para os que precisam de uma nova oportunidade de emprego, meu conselho é sempre entregar o seu melhor todos os dias, fazer mais que o combinado e estar preparado para as oportunidades que a vida proporciona”, complementou o prefeito.

Quem tiver dificuldades com acesso à internet ou computador, foram montados pontos de apoio para auxiliar nas inscrições, nos Cras Sul (Porto Novo), Centro (Jardim Jaqueira) e no Jetuba, além também do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Confira os endereços:

Cras Sul: Avenida José Herculano, 6.900 – Porto Novo

Cras Centro: Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira

Cras Jetuba: Avenida Gabriel Fagundes da Rosa, 315 – Jetuba

PAT: Rua Taubaté, 520 – Sumaré