Fatec e Etec abrem processo seletivo para cursos gratuitos em São Sebastião

Os interessados em estudar na Escola Técnica Estadual (Etec) ou na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de São Sebastião já podem se inscrever nos processos seletivos do Centro Paula Souza (CPS) para ingresso no primeiro semestre de 2022. As inscrições começam nesta terça (26) e quarta-feira (27), respectivamente.

As inscrições para quem quer concorrer a uma vaga nos ensinos Técnico, Integrado e Médio com opção por itinerários formativos podem ser realizadas de 26 de outubro a 30 de novembro, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O Manual do Candidato com todas as informações necessárias para a inscrição está disponível na internet na mesma página. O valor da taxa é de R$ 19.

Já as inscrições para o Vestibular da Fatec devem ser feitas de 27 de outubro a 1º de dezembro, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.vestibularfatec.com.br, onde também têm acesso a outros detalhes para concorrer a uma vaga em um dos cursos de graduação tecnológica da instituição. O valor da taxa é de R$ 39.

Os dois processos seletivos serão feitos por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou on-line, para atender ao distanciamento social e visando preservar a saúde dos candidatos. A Escola Técnica Estadual (Etec) e a Faculdade de Tecnologia (Fatec) estão localizadas na Rua Ítalo Nascimento, 366, no Porto Grande, em São Sebastião.

Telefones: (12) 3892-1424 e (12) 3892-2577

WhatsApp: (12) 99142-2257



Telefone: (12) 3892-3015

WhatsApp: (12) 99748-2588