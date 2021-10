Prefeito de Ilhabela conhece tecnologia usada para engordamento de faixa de areia em Balneário Camboriú (SC)

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, acompanhado do vice-prefeito e engenheiro João Pedro, esteve nesta quarta-feira (27/10) em Balneário Camboriú (SC) para conferir a obra de alargamento de faixa de areia que vem sendo realizada na cidade.

Colucci ficou impressionado com a tecnologia adotada e pretende estudar com os técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), ligado ao Ministério da Infraestrutura, um projeto que se adeque às condições geográficas do arquipélago.

O projeto de alargamento da faixa de areia tem dois objetivos: a necessidade de minimizar a erosão costeira, evitando problemas como a inundação de ruas devido à ressaca do mar; e revitalizar a orla, ampliando a oferta de lazer.

Em Ilhabela, a situação se agrava principalmente na região do Perequê, onde o nível do mar tem alcançado trechos da malha urbana, ameaçando o futuro das calçadas, ruas e casas do entorno.

“Em 2015 estive em reunião com o coordenador Domenico do INPH e falamos sobre a necessidade da reposição de faixa de areia em nossa cidade. Entendemos que é uma obra importante para Ilhabela, garantindo a faixa de areia e preservando nossos patrimônios”, destaca Colucci.

Em julho passado, a Prefeitura de Ilhabela recebeu um ofício do INPH dando aval ao município iniciar os estudos do projeto de engordamento.

No ofício, são solicitadas quatro ações: levantamento hidrográfico monofeixe, seções transversais (perfis de praia), coleta de sedimento no perfil emerso e análise granulométrica (deverão ser realizadas coletas de material superficial e de fundo nos batentes de preamar e de baixa-mar) e pesquisa de jazida (etapa fundamental para o cálculo do custo da obra de engordamento de praia, execução de sondagens e caracterização sedimentológica em prospecção de jazidas nas proximidades da região de interesse).