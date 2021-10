Prefeitura de Ilhabela conclui obra da nova Escola de Búzios

A Prefeitura de Ilhabela continua com as obras de construção e ampliação de unidades escolares no município. Os trabalhos são coordenados e fiscalizados pela Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação.

A obra da nova Escola Municipal da Comunidade Tradicional do Porto do Meio da Ilha de Búzios acaba de ser concluída e substitui uma antiga edificação que estava deteriorada e com a estrutura comprometida.

O novo prédio é sustentável, constituído de materiais e equipamentos modernos como aquecimento de água solar, painel fotovoltaico, sistema de tratamento de esgoto por biogestor e estrutura de madeira de reflorestamento.

A unidade escolar terá sala de aula, espaço multiuso, sanitários, dispensa, cozinha, lavanderia e playground. No local haverá ainda um consultório médico com banheiro exclusivo destinado ao atendimento da Secretaria de Saúde, além de um espaço comunitário utilizado para reuniões dos moradores.

Segundo a Secretaria de Educação, a unidade escolar vai atender os alunos da comunidade nas Fases II e Fundamental I. A expectativa é de que a nova escola entre em funcionamento já em janeiro de 2022.

“Estamos modernizando e adequando as unidades escolares para atender a demanda existente. É importante que nossas crianças estejam nas escolas”, destaca o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.