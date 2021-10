Parque Estadual de Ilhabela abre edital de cadastro de monitores ambientais autônomos

Está aberto o período de cadastramento de Monitor Ambiental Autônomo no Parque Estadual Ilhabela até as 23h59 do dia 5 de novembro de 2021.

Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas de natureza individual (Microempreendedores Individuais – MEI) que passaram por processo de formação, conforme Resolução SMA nº 195/2018 e para os roteiros da Unidade de Conservação autorizados para esse fim e onde se pretende exercer a atividade de monitoria.

O cadastro será efetuado mediante o envio de toda documentação de cada candidato a monitor para abertura de processo administrativo na Diretoria Técnica Regional.

Além do preenchimento da Ficha de Cadastro, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos; ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil; possuir os equipamentos necessários para a atividade que pretende realizar; apresentar certificado de Curso de Formação de Monitor Ambiental; apresentar declaração de capacitação de campo; apresentar atestado médico atualizado, como medida de comprovação de condição de saúde adequada para o exercício da monitoria ambiental; foto 3×4 digital simples em arquivo JPEG ou PNG; cópia simples do RG, CPF ou CNH e comprovante de residência atualizado ou similar (últimos 3 meses); e no caso de MEI, apresentar Certificado da Condição do Microempreendedor Individual – CCMI.

Toda a documentação deve ser enviada para o endereço peilhabela@fflorestal.sp.gov.br com o assunto “DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO DE MONITOR AMBIENTAL AUTÔNOMO”. Mais informações pelo telefone (12) 3896-2660.