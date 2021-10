Prefeito de Ilhabela recebe título de cidadão ubatubense

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, recebeu na noite desta quinta-feira (28/10) o título de cidadão ubatubense em sessão solene pelos 384 anos de emancipação político-administrativa da cidade realizada na Câmara. A homenagem foi concedida pelo vereador Adão Pereira dos Santos (PSB) e aprovada pelos parlamentares.

“Todos os homenageados têm uma história linda com a cidade e por isso me sinto orgulhoso. Cumprimento o povo de Ubatuba pelos 384 anos e agradeço ao vereador Adão e todos os parlamentares pela honraria. Sempre que posso enquanto político luto pelas causas do Litoral Norte e fiquei feliz em ver a prefeita Flávia presente na entrega do Prêmio Cidades Excelentes em São Paulo. Aproveito para parabenizar todos os servidores públicos pelo seu dia, em especial os de Ilhabela que nos ajudam a governar. Fiquei muito feliz em receber esse título, pelo carinho que tenho por Ubatuba e pelas lutas que enfrentamos em prol do desenvolvimento do Litoral Norte há mais de 10 anos”, disse Colucci.

Natural da Capital de São Paulo, Colucci é formado em Odontologia pela UNESP e pós-graduado em Saúde Pública pela USP. É capitão reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde trabalhou durante 23 anos na área de saúde.

Entre 2001 e 2003 atuou como Secretário de Saúde de Ilhabela, implementando diversas ações para melhorar o atendimento e, consequentemente, a saúde da população.

Em 2009 assumiu seu primeiro mandato como Prefeito de Ilhabela, promovendo um verdadeiro choque de gestão na Prefeitura, reduzindo gastos para possibilitar os investimentos. Em 2012 foi reeleito com 81,3% dos votos válidos.

Seu bom empenho como administrador foi responsável por sua eleição, por três mandatos, para Presidente da Aprecesp – Associação Paulista das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo e como vice-presidente e Presidente do Conselho da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira – RMVale, onde lutou pela conquista de melhorias para os municípios, sendo uma de suas lutas, junto com os demais municípios da região, a duplicação da Rodovia dos Tamoios e a implantação do Hospital Regional. Por meio da Aprecesp, verbas do DADE (Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias) foram liberadas para centenas de cidades, entre elas, a nossa amada Ubatuba.

Participou ainda da criação da Amprogás – Associação dos Municípios Produtores de Gás e Petróleo onde atuou como árduo defensor pela manutenção da distribuição dos royalties de petróleo para os municípios, entre eles Ubatuba, atingidos pelos empreendimentos do setor, ingressando, inclusive, com ações judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal.

E com essa personalidade e atuação ficou conhecido regionalmente e se candidatou a deputado federal em 2018. Com uma campanha de propostas e de conversa com a população do Litoral Norte obteve 30.996 votos, sendo 2.874 conquistados em Ubatuba.

Em 2020, foi eleito para o seu terceiro mandato de prefeito no município de Ilhabela com 51% dos votos válidos, onde retorna após quatro anos.

Pela região, lutou pelo retorno das obras dos Contornos Norte e Sul e da Nova Serra da Tamoios, o pleno funcionamento do Hospital Regional e a abertura da Unidade de Oncologia, o recapeamento da SP-55 e cobra uma solução regional para a questão do lixo.