Caraguatatuba: Vagas do 4º Mutirão do Emprego

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba informa que o atendimento do PAT encontra-se suspenso em razão dos preparativos do 4º Mutirão do Emprego que será realizado nos dias 04 e 05 de novembro na Praça da Cultura, das 09h ás 15h. O PAT preparou um setor de atendimento dentro do evento para as pessoas que não realizaram as inscrições.

Seguem as vagas que o setor do PAT estará disponibilizando no evento.

Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência (em meses) Região Sexo Acabador de Mármores e Granitos com experiência em CTPS 1 Fundamental Completo 6 —– — Ajudante de Cozinha 1 Fundamental Completo 6 —– — Ajudante de Governança 1 Fundamental Completo 6 —– — Analista de Trade Marketing – possuir conhecimento intermediário em Excel e Power Point, disponibilidade para realizar viagens e CNH B 1 Superior Completo em Marketing, Comunicação Social ou Administração 6 —– — Armador com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M Atendente de Lanchonete 2 —– 6 —– — Auxiliar de Cozinha – Possuir disponibilidade de horário 1 —– 6 Tabatinga e proximidades — Auxiliar de Encanador 10 Fundamental Completo 6 —– — Auxiliar de Usina de Concreto – possuir disponibilidade para trabalhar em turnos 10 Fundamental Incompleto —– —– — Auxiliar Técnico em Ar Condicionado com experiência na CTPS e CNH AB 1 Médio Completo 6 —– M Cabista com experiência em CTPS – possuir CNH B, NR10 e NR35, conhecimento intermediário em informática e disponibilidade para realizar viagens. 17 Médio Completo 6 Caraguatatuba/ São Sebastião/ Ilhabela — Carpinteiro com experiência em CTPS 3 —– 6 —– M Chapeiro de Lanchonete 1 —– 6 —– — Consultor de Vendas com experiência em CTPS para atuação em Ubatuba – possuir veículo próprio, disponibilidade para realizar viagens e conhecimento da modalidade PAP 1 Médio Completo 6 —– — Consultora de Vendas – possuir disponibilidade de horário e para trabalhar finais de semana e feriados, conhecimento de informática e habilidade com vendas. 1 Médio Completo 6 —– F Cozinheira – Irá trabalhar em residência 1 Médio Completo 6 —– F Cozinheiro – com experiência em CTPS 4 Fundamental Completo 6 Central ou Centro-Sul — Educador Social com experiência em CTPS – possuir CNH A/B, disponibilidade de horário e boa relação interpessoal 2 Médio Completo 6 —– M Empregada Doméstica com experiência em CTPS e carta de referência 1 —– 6 —– F Encanador 16 Fundamental Completo 6 —– — Fiscal de Piso 2 Médio Completo 6 —– M Fisioterapeuta – possuir disponibilidade de horário epara trabalhar finais de semana e feriados e habilidade em vendas 1 Superior Completo em Fisioteapia (desejável pós-graduação em Dermato-Funcional) 6 —– F Funileiro 1 —– 6 —– M Funileiro – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M Garçom – possuir disponibilidade de horário 1 —– 6 Tabatinga e Proximidades M Gerente de Lanchonete 1 —– 6 —– — Instrutor de Auto-Escola com CNH A/B 4 Curso de Instrutor —– —– — Lavador de Autos 1 —– 6 —– M Lubrificador com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para trabalhar em turnos 2 Fundamental Incompleto 6 —– — Mecânico de Automóvel 1 —– 6 —– M Mecânico de Automóvel – Possuir CNH B e Referências de empregos anteriores 1 Fundamental Completo 6 —– M Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel) – Possuir CNH B 1 —– 6 —– M Mecânico de Veiculos Leves — Com experiência na CTPS 1 —– 6 —– M Montador de Esquadrias 1 Médio Completo 6 —– M Montador de Veículos 1 —– 6 —– M Motoboy – possuir CNH A, moto própria e mochila de entrega (vagas para manhã e noite) 40 —– —– —– — Motorista de Caminhão Betoneira com experiência em CTPS – possuir CNH D, direção defensiva e disponibilidade para trabalhar em turnos 10 Fundamental Incompleto 6 —– — Motorista Entregador de Materiais de Construção – possuir CNH D 1 —– 6 —– — Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão Munck) com experiência em CTPS – possuir CNH D e saber operar o Munck 1 Fundamental Completo 6 —– M Motorista Entregador de Materiais de Construção com experiência em CTPS – possuir CNH D 1 Fundamental Completo 6 —– M Operador de Pá Carregadeira com experiência em CTPS – possuir CNH C/D, curso de operador e disponibilidade para trabalhar em turnos 3 Fundamental Incompleto 6 —– — Operador de Usina de Concreto com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para trabalhar em turnos 3 Fundamental Incompleto 6 —– — Pintor de Automóveis – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M Preparador de Veículos 1 —– 6 —– M Protético Dentário 1 Curso de Protético 6 —– M Psicólogo na Educação 1 Superior Completo em Psicologia 6 —– — Representante Comercial com experiência no ramo alimentício – obrigatório possuir MEI/ME e Core; obrigatório ter experiência na função; possuir CNH 2 Fundamental Completo 6 —– — Sinaleiro de Guindaste com experiência em CTPS – Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e conhecimento em Plano de Rigger 6 Fundamental Incompleto 6 —– M Vendedor com experiência em vendas, conhecimento em materiais de construção e CNH A/B 1 Médio Completo 6 Centro / Norte M Vendedor de Materiais de Construção 1 Médio Completo 6 —– M

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. Telefone de Contato: (12) 3882-5211.