Ilhabela: Novas vagas no PAT

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município de Ilhabela tem como objetivo intermediar o contato entre empregadores e trabalhadores com o objetivo de recolocar no mercado os desempregados e inserir jovens em busca do primeiro emprego. É nesse órgão que o cidadão em busca de oportunidades encontra, ainda, serviços grátis como emissão de Carteira de Trabalho, pedido de seguro desemprego, cursos gratuitos de qualificação profissional, lista das vagas abertas na cidade e outros.

Reunir informações dos programas estaduais e federais de geração de emprego e renda, tais como o Mais Emprego, Via Rápida, PEAD – Frente de Trabalho.

Os interessados devem comparecer à sede do PAT munidos da carteira de trabalho (CTPS), RG e CPF.

VAGAS NO PAT

Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência Faixa Salarial Ajudante de carga e descarga de mercadoria 02 Fundamental incompleto Sim A combinar Ajudante de cozinha 01 Indiferente Sim A combinar Ajudante de cozinha 01 Indiferente Sim A combinar Ajudante de cozinha 01 Indiferente Sim A combinar Ajudante de cozinha 01 Fundamental completo Sim A combinar Ajudante de cozinha 01 Indiferente Sim A combinar Ajudante de cozinha 01 Indiferente Sim R$1.400,00 Ajudante de cozinha 01 Fundamental completo Sim A combinar Ajudante de motorista 06 Fundamental completo Não A combinar Ajudante de obras 04 Indiferente Sim A combinar Ajudante de obras 01 Indiferente Sim A combinar Ajudante de pizzaiolo 01 Indiferente Não A combinar Armador de estrutura de concreto 03 Indiferente Sim A combinar Assistente administrativo 01 Médio completo Sim A combinar Assistente de vendas 01 Médio completo Sim A combinar Atendente balconista 01 Médio completo Sim R$1.408,00 Atendente de balcão de café 02 Médio completo Não A combinar Atendente de balcão 01 Médio completo Não A combinar Auxiliar administrativo 01 Médio completo Sim A combinar Auxiliar administrativo 01 Médio completo Não R$1.400,00 Auxiliar de cabeleireiro 01 Fundamental incompleto Sim Comissão Auxiliar de cozinha 02 Fundamental completo Sim A combinar Auxiliar de cozinha 01 Fundamental completo Sim A combinar Auxiliar de cozinha 01 Médio completo Sim A combinar Auxiliar de cozinha 01 Médio completo Sim A combinar Auxiliar de cozinha 01 Médio completo Sim A combinar Auxiliar de cozinha 01 Indiferente Sim A combinar Auxiliar de cozinha 01 Médio completo Não A combinar Auxiliar de cozinha 01 Fundamental completo Sim A combinar Auxiliar de jardinagem nas vias permanentes 02 Médio completo Não R$1.408,00 Auxiliar de jardinagem nas vias permanentes 01 Médio completo Sim A combinar Auxiliar de jardinagem nas vias permanentes 01 Indiferente Não A combinar Auxiliar de limpeza 04 Indiferente Sim R$1.560,00 Auxiliar de limpeza 01 Fundamental completo Sim A combinar Auxiliar de limpeza 01 Indiferente Não A combinar Auxiliar de logística 02 Médio completo Sim A combinar Auxiliar de manutenção predial 01 Fundamental incompleto Sim A combinar Auxiliar de manutenção predial 03 Fundamental completo Sim A combinar Auxiliar de manutenção predial 01 Fundamental completo Sim A combinar Auxiliar de manutenção predial 01 Indiferente Sim R$1.560,00 Auxiliar de manutenção predial (Vaga freelancer / diarista) 01 Indiferente Sim A combinar Auxiliar de padeiro 02 Indiferente Sim A combinar Auxiliar nos serviços de alimentação 01 Indiferente Sim A combinar Barman 01 Fundamental completo Sim A combinar Barman 01 Médio completo Sim A combinar Barman 01 Fundamental incompleto Sim A combinar Barman 01 Indiferente Sim A combinar Camareira de hotel 01 Fundamental completo Sim A combinar Camareira de hotel 02 Indiferente Sim A combinar Camareira de hotel 01 Indiferente Sim A combinar Camareira de hotel 01 Indiferente Sim A combinar Camareira de hotel 01 Fundamental incompleto Sim A combinar Camareira de hotel 01 Médio completo Sim A combinar Camareira de hotel 01 Médio completo Sim A combinar Camareira de hotel 01 Indiferente Não A combinar Camareira de hotel 02 Indiferente Sim A combinar Camareira de hotel 01 Indiferente Sim A combinar Camareira de hotel 01 Fundamental incompleto Sim A combinar Carpinteiro (Vaga temporária – 30 dias ou +) 01 Fundamental completo Sim R$150,00 a diária Carpinteiro 03 Fundamental incompleto Sim A combinar Carregador e descarregador de caminhões 01 Indiferente Não A combinar Caseiro (vaga para casal) 02 Fundamental completo Sim R$1.950,00 Caseiro 01 Fundamental incompleto Sim A combinar Concierge 01 Médio completo Sim A combinar Confeiteiro 02 Indiferente Sim A combinar Costureira de máquina reta 01 Indiferente Sim A combinar Costureira em geral 01 Indiferente Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Médio completo Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Fundamental completo Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Indiferente Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Fundamental completo Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Médio completo Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Indiferente Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Indiferente Sim A combinar Cozinheiro de restaurante 01 Médio completo Sim A combinar Cumim 01 Indiferente Sim A combinar Dedetizador 02 Médio completo Não R$1.397,75 Empregado doméstico nos serviços gerais 01 Fundamental incompleto Sim R$1.500,00 Empregado doméstico nos serviços gerais 01 Fundamental completo Sim A combinar Empregado doméstico nos serviços gerais 01 Fundamental incompleto Sim R$1.500,00 Empregado doméstico nos serviços gerais 01 Fundamental incompleto Não A combinar Empregado doméstico nos serviços gerais 01 Indiferente Sim A combinar Faxineiro 01 Indiferente Não A combinar Faxineiro 01 Fundamental incompleto Não A combinar Faxineiro no serviço doméstico (2 x na semana) 01 Fundamental incompleto Sim A combinar Faxineiro no serviço doméstico (freelancer ou diarista) 01 Indiferente Sim A combinar Garçom 02 Médio completo Sim A combinar Garçom 01 Fundamental completo Sim A combinar Garçom 01 Fundamental completo Sim A combinar Garçom 01 Indiferente Sim A combinar Garçom 02 Indiferente Sim A combinar Garçom 01 Indiferente Sim A combinar Garçom 01 Médio completo Sim A combinar Gerente de loja e supermercado 01 Superior completo Sim R$3.000,00 Governanta de hotelaria 01 Médio completo Sim R$1.500,00 Jardineiro 01 Indiferente Sim A combinar Lavador de roupas 01 Médio completo Sim A combinar Manicure 02 Indiferente Sim 100% do serviço Manicure 02 Fundamental incompleto Sim Comissão Manobrista 02 Indiferente Sim R$1.560,00 Marinheiro de convés 01 Médio completo Não A combinar Marinheiro de esporte e recreio (2 vagas Aux. de pátio e 1 vaga Boteiro) 03 Médio completo Sim A combinar Mecânico de auto em geral 01 Indiferente Sim A combinar Mecânico de instalações industriais (manutenção) 01 Médio completo Não R$2.098,25 Mecânico de motocicletas 01 Indiferente Sim A combinar Mensageiro 01 Indiferente Não A combinar Motorista de automóveis 01 Indiferente Não R$1.671,00 Office-boy 01 Médio completo Sim A combinar Operador de caixa 02 Médio completo Sim A combinar Padeiro 01 Indiferente Sim A combinar Padeiro 02 Indiferente Sim A combinar Pedreiro 02 Fundamental incompleto Sim A combinar Pintor de casas (Vaga temporária – 30 dias ou +) 01 Fundamental completo Sim R$150,00 a diária Pizzaiolo 01 Indiferente Sim A combinar Pizzaiolo 01 Fundamental incompleto Sim A combinar Recepcionista atendente 01 Médio completo Sim A combinar Recepcionista de hotel 01 Indiferente Sim A combinar Recepcionista de hotel 01 Médio completo Sim A combinar Recepcionista de hotel (Folguista) 01 Médio completo Sim A combinar Recepcionista de hotel 01 Médio completo Sim A combinar Recepcionista de hotel 01 Indiferente Não A combinar Recepcionista de hotel 01 Médio completo Sim A combinar Recepcionista de hotel 01 Médio completo Sim A combinar Recepcionista de hotel 01 Fundamental completo Não R$1.399,00 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 01 Médio completo Sim R$1.800,00 Vendedor em comércio atacadista 01 Médio completo Sim R$1.653,00 Vendedor interno 01 Médio completo Sim A combinar Vendedor interno 01 Médio completo Sim A combinar Vendedor interno 02 Médio completo Sim A combinar Vendedor interno 01 Médio completo Sim A combinar Vendedor interno 02 Médio completo Não A combinar Vendedor pracista 03 Médio completo Sim A combinar Vigia 02 Fundamental incompleto Sim A combinar Vigilante bancário 01 Fundamental completo Não R$1.666,57

Obs.: A decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores. O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. Lembramos que as vagas podem ser preenchidas, canceladas ou alteradas diariamente.

SERVIÇO

Endereço: Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo, nº 86, Perequê

Telefone: (12) 3896 9226

E-mail: pat@ilhabela.sp.gov.br (abertura de vagas e dúvidas)

Horário: Das 10h as 16:30h de segunda a sexta-feira