4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil inscrições

O 4º Mutirão do Emprego que está sendo realizado nesta quinta e sexta-feira (4 e 5) recebeu 4.763 inscrições para concorrerem às 750 vagas das 31 empresas participantes. O evento é realizado na Praça da Cultura, no Centro, das 9h às 15h.

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está desde o dia 1º de novembro ligando para os inscritos para agendar a entrevista no Mutirão. Segundo o diretor, Allan Mattos, cerca de 40% dos candidatos não atendem ao telefone.

Mattos ainda destaca que só ligam para os candidatos inscritos de acordo com as vagas divulgadas. “É importante que os agendados levem no dia garrafa de água, currículo, façam uso de máscara e cheguem no horário agendado”, disse.

Nos dias de atendimento haverá também um setor de atendimento do PAT para receber currículos sem necessidade de inscrição para as vagas de Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Governança, Analista de Trade Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, Chapeiro de Lanchonete, Consultor de Vendas, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, Fiscal de Piso, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Pintor de Automóveis, Preparador de Veículos, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção.